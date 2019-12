L’Inter sorpassa la Juve | doppietta di Lautaro Nerazzurri primi|Classifica|Il Milan

L’Inter sorpassa la Juve e sale al primo posto in classifica. 2 a 1 contro la Spal - bianconeri fermati sul 2 a 2 in casa dal Sassuolo : È sorpasso in vetta alla classifica con l’Inter che, dopo la vittoria interna contro la Spal, scavalca la Juventus, fermata in casa dal Sassuolo sul 2 a 2 dopo che i neroverdi erano passati in vantaggio. Il Milan rompe il tabù in trasferta e al Tardini supera il Parma per 1 a 0, mentre la Lazio batte l’Udinese 3 a 0 all’Olimpico. Doppietta di Lautaro Martinez e l’Inter sale in vetta A brillare a San Siro è il solito ...