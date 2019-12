Gilberto Corbellini | La xenofobia è nel nostro Dna La specie umana è predisposta

huffingtonpost

(Di domenica 1 dicembre 2019) In certi momenti, ciascuno di noi sarebbe pronto a dare la caccia al nero: “Laè geneticamenteal razzismo. Per decine di migliaia di anni, i nostri avi hanno vissuto in bande di cacciatori che interagivano tra di loro scontrandosi, picchiandosi, uccidendosi. E uno dei criteri per distinguere immediatamente l’amico dal nemico era il colore della pelle, la fisionomia del volto, l’aspetto fisico. Lo straniero era di per sé una minaccia esistenziale: era un vantaggio evolutivo scattare subito nella posizione di allarme, pronto a colpire e a uccidere, se necessario. Nel fondo siamo rimasti come i nostri antenati. Laè nelDna. Certo, nei secoli siamo riusciti ad abbassare il tasso di razzismo, grazie al benessere e all’istruzione. Ma quando il benessere e l’istruzione vacillano, le persone tornano a ...

