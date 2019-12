Che soldi che fa re Mida Fazio La Buonismo spa va forte

Caccia al finanziatore Che ha dato ad Anastasiya e a Princi i soldi per la droga|Foto : Potrebbe esserci una terza persona che ha messo a disposizione i contanti per l’acquisto dei 15 chili di stupefacente

Omicidio Luca Sacchi - caccia al finanziatore Che ha dato a Anastasiya e Princi i soldi per la droga : Potrebbe esserci una terza persona che ha messo a disposizione i contanti per l’acquisto dei 15 chili di stupefacente

Persona Che non si rivela mette buste con soldi autentici nella cassetta della posta - destinatarie persone con problemi economici : Sta accadendo un fenomeno decisamente strano a Villarramiel, un piccolo paesino in Spagna. Arrivane nelle buche delle cassette delle poste di persone che hanno oggettive necessità economiche delle buste con soldi veri. Nessuno sa chi sia il mittente di tali spedizioni ed è anche strano che destinatari di tali buste siano solo persone che sono in difficoltà economiche, quindi evidentemente conosciute da chi effettua questo gesto. Queste ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Novembre : Le società di Carrai coi donatori di Open. Gli amici di Renzi : soldi&marChette in Lussemburgo : Le carte di Firenze Dalla Open alla Wadi: i finanziamenti gemelli Renzi-Carrai L’inchiesta si allarga – Si indaga sulle società lussemburghesi dell’imprenditore: ecco l’intreccio con la scalata al potere dell’ex premier di Antonio Massari Depositi&prestiti di Marco Travaglio Non essendoci lasciati intimidire dal trio B.-Previti-Dell’Utri e neppure da Salvini, specializzati in querele e cause per danni a raffica, figuratevi se ci ...

Dai vertici Menarini 300mila €Open - soldi anChe dal patron Moby : Le perquisizioni della Guardia di Finanza disposte nell’ambito dell’inchiesta fiorentina su Alberto Bianchi e altri sono proseguite anche ieri. Le fiamme gialle da due giorni bussano alla porta dei finanziatori dell’allora cassaforte del renzismo, la Fondazione Open. Nessuno dei donatori è indagato e ai finanzieri hanno consegnato tutta la documentazione contabile per dimostrare che i versamenti erano in chiaro e ...

Open - Matteo Renzi accerchiato : indagano anChe sul mutuo per la villa - un clamoroso sospetto su quei soldi : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura?». Il day after la riesplosione del caso Open per Matteo Renzi si è aperto con un interrogativo che solo sulla carta è di pura filosofia politica. In realtà per l' ex premier e leader di Italia Viva su ciò «si gioca una sfida deci

Vittorio Feltri su Alitalia - attacco al governo : "Meglio spararsi piuttosto Che usare i nostri soldi" : Su Alitalia l'ultima resa del governo: "Il consorzio per l'acquisto non esiste più", ha spiegato chiaro e tondo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico. Tramontata l'opzione dell'acquisto da parte di Atlantia, Delta e Fs. La conferma arriva anche da Giuseppe Conte, il quale spiega di g

La moglie scopre Che ha speso tutti i soldi in prostitute : marito uccide i figli e poi si suicida : Sally Stokes ha ricordato gli sconvolgenti momenti durante i quali, nel novembre 2016, è stata picchiata e accoltellata alle spalle da David, 43 anni, suo marito. Poco prima l'uomo aveva ucciso i figli di 5 e 11 anni. Quello stesso giorno la donna aveva trovato un telefono nel quale l'uomo nascondeva le sue perversioni sessuali.Continua a leggere

Multe ai calciatori del Napoli - quanti soldi devono pagare i giocatori per l’ammutinamento? Che salasso per Insigne e Mertens : Oltre due milioni di euro complessivi. Questa è l’entità della salatissima multa impartita da Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, nei confronti dei suoi giocatori: ieri sono ufficialmente partite le 24 raccomandate indirizzate ai calciatori che hanno disobbidito all’ordine del ritiro imposto dal numero 1 della compagine partenopea, l’ammutinamento dello scorso 5 novembre dopo la partita contro il Salisburgo in ...

Udine - aggredisce anziano Che non gli dà dei soldi : Federico Garau L'episodio domenica sera, nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo aver rifiutato del denaro, l'85enne è stato assalito dal giovane mendicante, che lo ha preso a schiaffi: provvidenziale l'intervento di un agente di polizia penitenziaria Arriva dalla città di Udine la notizia dell'ennesimo caso di violenza avvenuta per strada. A farne le spese questa volta è un anziano signore di 85 anni, aggredito mentre stava ...

Wanda Nara - parla il padre Andrés : "Non ci parliamo e non ho rapporti neanChe con Mauro Icardi. Sono storditi da fama e soldi" : Tra le cose che accomunano Wanda Nara e il marito Mauro Icardi, ex calciatore dell'Inter, ora in forza al Paris Saint-Germain, troviamo sicuramente anche i problemi che entrambi hanno con alcuni dei loro rispettivi familiari.La diatriba che ha visto protagonista Ivana Icardi, sorella di Maurito ed ex concorrente del Grande Fratello 16, ad esempio, è già nota. In questo caso, il protagonista è il padre di Wanda Nara, Andrés, che ha dichiarato ...

Stadio Roma - Parnasi ai pm : “Soldi a Eyu erano finanziamento masCherato al Pd. Li concordai direttamente con Bonifazi” : “Sia io che mio padre abbiamo sempre sostenuto il Partito Democratico con finanziamenti ufficiali. Ho conosciuto la fondazione Eyu tre o quattro anni addietro. Francesco Bonifazi nel periodo dell’ultima campagna elettorale mi chiese di raggiungerlo alla sede del partito e mi rappresentò la possibilità di acquistare uno studio di fattibilità sulla casa condensato in un volume di poco più di un centinaio di pagine. Io aderii e effettuai ...

Energia - il carbone è insostenibile anChe per i conti delle aziende elettriChe : il 79% degli impianti europei perde soldi : L’addio al carbone per la generazione di Energia elettrica appare sempre più inarrestabile e la recente svalutazione per ben 4 miliardi di euro fatta da Enel per le sue centrali a carbone ne è l’ennesimo (potente) segnale. La utility italiana ha preso atto del processo di uscita dalla più inquinante delle fonti fossili – uscita fissata al 2025 sia in Italia che nella penisola iberica dove Enel è presente con Endesa – ma ha anche ...

Fioramonti chiede Che alle università del Sud vadano più soldi Che al Nord : Torna a minacciare le dimissioni dal dicastero dell'Istruzione di viale Trastevere il ministro Lorenzo Fioramonti se dalla manovra economica che oggi entra nel vivo alla prova degli emendamenti e della discussione non usciranno i 3 miliardi che lui ha chiesto che vangano messi a disposizione del mondo della scuola. E a tale proposito il ministro dice di sostenere “l'emendamento proposto dalla senatrice Cattaneo affinché si vincolino 80 dei ...