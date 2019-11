Nel 2020 HarmonyOS supererà Linux e Huawei MatePad Pro arriverà in nuove versioni

Rugby - verso il Sei Nazioni 2020 : tutte le possibili novità Nelle convocazioni dell’Italia : Con la Coppa del Mondo in Giappone si è chiusa l’era di Conor O’Shea sulla panchina dell’Italia del Rugby e in attesa che venga scelto definitivamente il prossimo ct azzurro nel prossimo Guinness Sei Nazioni sulla panchina siederà Franco Smith. L’ex giocatore e tecnico della Benetton Treviso, sotto contratto con la Fir come assistant coach, guiderà gli azzurri nel prossimo torneo continentale e sarà chiamato dunque a ...

Criminal Minds 15 su Rai2 Nel 2020 - prime anticipazioni sull’ultima stagione : Criminal Minds 15 sarà l'ultima stagione del longevo crime di CBS. Composta da soli 10 episodi, la stagione finale della serie con Joe Mantegna dedicata ai profiler dell'FBI debutterà negli Stati Uniti l'8 gennaio con uno speciale di due ore e si concluderà il 19 febbraio con un altro doppio episodio. La showrunnwe Erica Messer ha preannunciato una stagione all'insegna della caccia all'uomo, un nemico sfuggente già introdotto nell'ultima ...

Arrampicata sportivo – Rogora Nella storia : conquistato il pass individuale per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Laura Rogora nella storia: l’atleta italiana conquista il pass individuale nell’Arrampicata sportiva per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Laura Rogora scrive la storia dell’Arrampicata sportiva italiana: l’atleta italiana ha infatti staccato oggi il pass individuale per le Olimpiadi di Tokyo 2020 al suo esordio nel programma olimpico. L’azzurra ha conquistato oggi il quarto posto nel Torneo Preolimpico di Tolosa, in ...

Basket - la Virtus Bologna prenderà parte alla Coppa Intercontinentale Nel febbraio del 2020 a Tenerife : Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Virtus Bologna ha confermato la propria presenza ad un importante torneo internazionale di Basket: la formazione felsinea, che nel 2019 ha vinto la Champions League sconfiggendo il Tenerife ad Anversa, parteciperà alla Coppa Intercontinentale. Con cinque trofei europei in bacheca, le V nere proveranno ad ampliare ancora i propri confini, portando a casa la vittoria nel torneo rinnovato ...

Basket - la Virtus Bologna prenderà parte alla Coppa Intercontinentale Nel febbraio del 2020 a Tenerife : Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Virtus Bologna ha confermato la propria presenza ad un importante torneo internazionale di Basket: la formazione felsinea, che nel 2019 ha vinto la Champions League sconfiggendo il Tenerife ad Anversa, parteciperà alla Coppa Intercontinentale. Con cinque trofei europei in bacheca, le V nere proveranno ad ampliare ancora i propri confini, portando a casa la vittoria nel torneo rinnovato dalla FIBA, ...

Formula 1 – Binotto guarda al futuro : “Nel 2020 il riscatto della Ferrari. Vettel e Leclerc possono vincere il Mondiale” : Mattia Binotto è pronto ad archiviare un 2019 difficile, ma guarda al 2020 con fiducia: la Ferrari è pronta a riscattarsi e con le giuste migliorie permetterà a Vettel e Leclerc di lottare per il Mondiale Al termine delle FP2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di F1, Mattia Binotto si è concesso ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista nel quale ha fatto un recap della sua prima stagione da team principal della ...

The Script a Milano e Pistoia Nel 2020 - il ritorno in Italia con l’album Sunsets & Full Moons : The Script a Milano e Pistoia nel 2020 per gli unici due concerti in Italia. Le date dei concerti sono state annunciate oggi da Live Nation. I The Script torneranno in concerto nel nostro Paese nell'estate 2020 per due appuntamenti in programma al Pistoia Blues e al Milano Summer Festival. Il gruppo si esibirà il 9 luglio 2020 al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo ed il giorno successivo, il 10 luglio, al Milano Summer Festival presso ...

Cyberpunk 2077 : il creatore di Cyberpunk 2020 parla dei messaggi e temi nascosti Nel gioco : Cyberpunk 2077 è in realtà una continuazione e un adattamento di Cyberpunk 2020, il rivoluzionario gioco da tavolo che prendeva spunto dal genere Cyberpunk. Il gioco di CDPR è pronto per essere più grande di quanto non sia mai stato il gioco da tavolo, e probabilmente tra le più grandi produzioni basate sul Cyberpunk. Il creatore di Cyberpunk 2020, però, vuole anche che i giocatori sappiano che ci sono alcuni temi nascosti nel gioco.Il Cyberpunk ...

Dakar 2020 : ultimo test per Fernando Alonso. Lo spagnolo si allenerà Nel deserto di Abu Dhabi : ultimo test in vista per Fernando Alonso e Marc Coma che si cimenteranno nel deserto di Abu Dhabi, avendo sempre in testa l’obiettivo “Dakar 2020”. Quattro giorni di prove per mettere nelle migliori condizioni l’equipaggio, a bordo della Toyota Hilux, di avere una gran molte di informazioni sulla gestione dei momenti in fase di navigazione, oltre che dal punto di vista della guida. Alonso in particolare vuol capire il ...

Kendrick Lamar a Rock In Roma Nel 2020 - biglietti in prevendita per l’atteso ritorno in Italia : Kendrick Lamar a Rock In Roma per un unico concerto in Italia. La notizia è di oggi: Kendrick Lamar è l'ultimo artista internazionali annunciato in ordine di tempo per la nuova edizione della manifestazione Rock In Roma. Il poeta dell'hip hop, vincitore del Premio Pulitzer 2018, finalmente approda in Italia per un'unica data in programma nella capitale. La data del concerto di Kendrick Lamar a Rock In Roma è quella del 7 luglio. ...

Il rapper Kendrick Lamar farà un concerto a Roma Nel 2020 : Il rapper americano Kendrick Lamar, tra i più famosi e celebrati degli ultimi anni, farà un concerto a Roma nell’estate del 2020: il 7 luglio si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito di Rock in Roma. I biglietti saranno in vendita

Chicago Fire 8 - Chicago PD 7 e Chicago Med 5 arrivano in Italia Nel 2020 : le date ufficiali di messa in onda : Chicago Fire 8, Chicago PD 7 e Chicago Med 5 sono attualmente in onda negli Usa ma, presto, debutteranno anche in Italia per la gioia dei fan. Le serie firmate Dick Wolf sono sempre molto attese anche nel nostro Paese ma se per vedere i nuovi episodi su Italia 1 dovremo attendere la prossima estate, su Infinity e Sky il miracolo avverrà molto prima. I palinsesti del prossimo inverno di casa Mediaset non sono ancora molto chiari ma quello che è ...

Arrampicata sportiva - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Stefano Ghisolfi non riesce Nell’impresa a Tolosa - ultima chance agli Europei : Stefano Ghisolfi non è riuscito a conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokio 2020 tramite il torneo preolimpico che si sta disputando a Tolosa (Francia). Il piemontese ha concluso al dodicesimo posto con 840 punti complessivi e deve dire così addio alla chance di volare in Giappone (in questa manifestazione sono in palio sei posti per la rassegna a cinque cerchi), ma non finisce qui per l’azzurro che potrà tentare il tutto per ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : vittorie per Renon - Fassa - Gherdeina e Vipiteno che supera Cortina Nel derby : Serata di spunti importanti per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019-2020. Diverse squadre italiane impegnate in questo turno, con i successi di Renon contro Jesenice, Gherdeina sul ghiaccio di Klagenfurt, quindi Fassa passa a Vienna e Vipiteno vince il derby contro Cortina. Con questi risultati rimane al comando l’Olimpija Lubjiana con 44 punti, 5 di vantaggio su Renon e Val Pusteria, mentre Gherdeina sale al sesto posto e Vipiteno ...