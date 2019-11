Cosa dovete includere nella vostra dieta | secondo il segno zodiacale

Fonte : vanityfair

(Di sabato 30 novembre 2019) ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciLo sappiamo già: consultate le stelle per avere informazioni su tutto, dall’allenamento ideale alla posizione preferita a letto. Ma avete mai consultato l’oroscopo prima di scrivere la lista della spesa? Esatto, c’è un‘associazione tra stelle e alimentazione, che può aiutare a portare più armoniagli astrologi Monte Farber e Amy Zerner. «Quando si tratta di mangiare, ogniè unico – afferma Zerner – Abbiamo tutti personalità diverse, quindi gusti diversi». Quindi, se siete sempre affamate, potrebbe essere colpa del vostro. Ma le stelle influiscono anche sul corretto funzionamento dei vari organi, perciò conoscere quali sono i punti deboli di ciascunpotrebbe aiutarci nel mangiare alimenti più sani ed ...

djmisterpiu : tante persone non guariscono dai tumori perche so falsi con i medici; io ne so qualcosa,ho avuto una cliente che er… - Starkwasp : Qui alle 02:29 per dire anche che certi bambini (potevano avere 10 anni) non sanno cosa sia l’educazione: al cinema… - aqferrari : Per chi è di Milano o a Milano ci arriva facile. C’è una cosa bella. Bellissima. @VideoSoundArt dentro il liceo Vol… -