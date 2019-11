Bianca Guaccero e Ruggeri | imbarazzo in diretta Coruzzi | “Uno scivolone”

Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero criticati : “Programma offensivo!” : Una storia da cantare, Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri attaccati da un telespettatore: “Show offensivo” Andrà in onda oggi, 30 novembre 2019, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Una storia da cantare, il nuovo show del sabato sera di Rai1 condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che hanno già tenuto compagnia ai telespettatori della prima rete nei due sabati precedenti. E prima della terza e ultima puntata di Una ...

Un anello pronto : Bianca Guaccero ‘stana’ Jonathan Kashanian. “A un’altra Bianca” : Puntata spumeggiante quella andata in onda oggi al programma ‘Detto Fatto’. C’è stato infatti un momento di assoluto delirio tra la conduttrice Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. L’esperto di stile ha illustrato come fa sempre le sue super classifiche. Tema odierno gli ex partner dei personaggi famosi. I vip citati sono stati diversi: Simona Izzo, Stefano Bettarini, Barbara D’Urso e Francesco Totti per nominarne ...

Giovanni Ciacci - nuove frecciatine a Caterina Balivo e Bianca Guaccero : Giovanni Ciacci torna a parlare di Detto Fatto e lancia una frecciatina a Bianca Guaccero e Caterina Balivo. Le due conduttrici hanno guidato il programma in onda su Rai Due ed entrambe hanno collaborato con lo stylist. Ormai oltre un anno fa la presentatrice partenopea ha abbandonato il contenitore pomeridiano per passare a Vieni da Me e al suo posto è arrivata la collega pugliese. Terminata la stagione Ciacci ha deciso di abbandonare la ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero : “Con lei mi sentivo ospite in casa mia” : Giovanni Ciacci non le manda a dire e così, in un’intervista al Giornale, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Rai, commentando anche la sua esperienza con le ex colleghe, Caterina Balivo e Bianca Guaccero. Secondo lui gli attriti con Viale Mazzini sono incominciati dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro: “Ha dato molto fastidio questa cosa. La libertà dà sempre ...

Bianca Guaccero a rischio : Detto Fatto chiude? Salini : “Bisogna cambiare” : Bianca Guaccero: Detto Fatto a rischio chiusura? Salini: “Va cambiato il daytime di Rai2” Che non fosse un inizio di stagione da fuochi d’artificio si era già capito dalla prima settimana di messa in onda, ma in questo caso gli ascolti c’entrano in parte. Detto Fatto rischia la chiusura? L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha posto l’attenzione sul riposizionamento dei canali generalisti, in ...

Bianca Guaccero ricorda Tale e Quale show : ci furono liti? Ecco la verità : Bianca Guaccero ricorda l’esperienza a Tale e Quale show Era il 2015 e Bianca Guaccero intraprendeva una nuova avventura. L’attrice, ora conduttrice di Detto Fatto, approdava a Tale e Quale show, il varietà di Rai Uno condotto da Carlo Conti. E le sue imitazioni furono meravigliose. Lei fu sicuramente tra i più bravi. Tra i […] L'articolo Bianca Guaccero ricorda Tale e Quale show: ci furono liti? Ecco la verità proviene da ...

Detto Fatto - Jonathan a Bianca Guaccero : “Quella è pericolosa…” : Bianca Guaccero, Jonathan Kashanian le svela a Detto Fatto: “Amanda Lear è pericolosa” Una puntata speciale quella di Detto Fatto andata in onda oggi, martedì 26 novembre. Ancora una volta Jonathan Kashanian ha Fatto saltare in aria la bravissima conduttore Bianca Guaccero con una dichiarazione assai ‘peperina’. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, fresco di rottura con la cantante Bianca ...

Bianca Guaccero si infuria per De Martino e parla di Fabrizio Moro : Bianca Guaccero si infuria per Stefano De Martino e torna a parlare di Fabrizio Moro. La conduttrice di Detto Fatto nei giorni scorsi era finita al centro del gossip per alcune dichiarazioni sul marito di Belen Rodriguez. L’attrice infatti aveva affermato che l’ex ballerino di Amici è un bel ragazzo, ma che non avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni ritocchini, come aveva ammesso lui stesso. Le parole di Bianca hanno causato molti ...

In Punta di Piedi : in onda stasera su Rai1 il Film TV con Bianca Guaccero : Rai1 trasmette in replica il Film per la TV di Alessandro D'Alatri, una storia anticamorra tutta al femminile.

Bianca Guaccero a Detto Fatto in lacrime contro la violenza sulle donne - il discorso : Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Detto Fatto dedica una puntata speciale alla ricorrenza.

Bianca Guaccero non trattiene la commozione a Detto Fatto : scattano un applauso e un abbraccio interminabili : In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, anche la Rai ha voluto dedicare uno spazio a questo argomento così delicato e drammatico. E così, nell’appuntamento odierno di Detto Fatto, la padrona di casa, Bianca Guaccero, ha letto insieme all’esperta di moda della trasmissione, Carla Gozzi, un emozionante discorso su una donna vittima di femmincidio scritto da uno degli autori del programma in onda il primo ...