Benvenuto Dicembre 2019 | curiosità e proverbi sull’ultimo mese dell’anno

(Di domenica 1 dicembre 2019) E’ iniziato, ultimodell’anno: ma perché si chiama così? Fino al 46 a.C. nell’antica Roma vigeva il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, ma con numero di giorni diverso. La differenza rispetto al calendario attuale è che l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi eera quindi il decimodell’anno. Da qui il nome. Settembre era il settimodell’anno, ottobre l’ottavo e novembre il nono. Inizialmente ildi luglio era chiamato Quintilis (quinto) ed agosto Sextilis (sesto). La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il nome “luglio” in suo onore, e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto. Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.: i ...

