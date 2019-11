ARROW - Recensione 8x06 Reset

lostinaflashforward

(Di sabato 30 novembre 2019) Buongiorno tesori miei, un po' in ritardo rispetto al solito ma eccomi a commentare l'episodio di questa settimana.I loop non sono il mio genere preferito di episodi, nonostante si aggiunga sempre qualcosa di nuovo li trovo in generale noiosi e di passaggio. E in effetti in questo caso in particolare è proprio così, perché la trama non va avanti, non scopriamo niente di nuovo su Monitor o sulla Crisi. Quello che vediamo e che mi ha comunque fatto apprezzare la puntata è un'ulteriore evoluzione del personaggio di Oliver.Quello che gli dice Diggle è vero e sacrosanto: Oliver non si arrende mai, combatte e trova sempre una soluzione alternativa. Solo che questa volta la soluzione non c'è e il nostro protagonista deve accettare la realtà: non sopravviverà alla crisi, non vivrà il suo lieto fine con Felicity, non vedrà i suoi figli crescere. Mi è piaciuto vedere Oliver elaborare il lutto, ...

