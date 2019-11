TG RDN del 29 11 2019

TG RDN del 26/11/19 : BLITZ POLIZIA LOCALE A SAN BASILIO, VERIFICHE SU CASE E AUTO Maxi blitz questa mattina della polizia locale nelle case popolari di San Basilio. Oltre cento agenti hanno avviato una serie di accertamenti in 84 alloggi popolari. Al vaglio anche cantine e depositi nelle palazzine. Tra i locali passati al setaccio anche “un ex ufficio di strada per la vendita della droga”. Quattro persone sono state denunciate per resistenza, oltraggio e ...

TG RDN del 22/11/19 : RIFIUTI, COSTA: ROMA NON SI PUÒ COMMISSARIARE Roma – “La legge non me lo consente”. Cosi” il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha risposto oggi a chi gli chiedeva della possibilita’ di commissariare la gestione dei rifiuti a Roma, anche alla luce dei contrasti tra Campidoglio e Regione Lazio sull’individuazione di nuove aree di smaltimento. “Da quando sono ministro, sto facendo il facilitatore ...

Telegiornale RDN del 12/11/19 : STAZIONE BARBERINI LINEA A RIAPRE A DICEMBRE MA SOLO IN USCITA Roma – Riaprira’ tra qualche settimana la stazione Barberini della linea A di Roma, chiusa da circa 250 giorni per un guasto ad una delle scale mobili. A darne notizia sono stati alcuni tecnici di Atac nel corso dei lavori della commissione trasparenza del comune di Roma. Barberini potrebbe riaprire i primi giorni di dicembre ma solo con 4 scale mobili in funzione su 6. ...

Telegiornale RDN del 11/10/19 : AMA, ALLARME DEI SINDACI: CANCELLARE 18 MLN O IL BILANCIO SALTA Non accennano a diminuire le polemiche sul bilancio di Ama. Questa mattina il presidente del collegio dei sindaci della municipalizzata, Mauro Lonardo, ascoltato dalla commissione capitolina Trasparenza, ha fatto chiaramente capire che “se Ama non procedera’ alla cancellazione o alla svalutazione dei 18 milioni di crediti per servizi cimiteriali, Roma Capitale non ...

Telegiornale RDN del 10/10/19 : ROMA, INIZIATI I CANTIERI PER RIQUALIFICAZIONE TORRI FINANZE EUR Le Torri di Ligini tornano a vivere. Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso immobiliare, hanno annunciato l’avvio dell’intervento di riqualificazione delle Torri dell’Eur, dove sorgeranno nuovi edifici direzionali. Un progetto di sviluppo che contribuira’ al recupero dello skyline urbano. “Finalmente ricuciamo una ferita ...