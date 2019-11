Terrorismo a Londra | la polizia spara sul London Bridge | morto l’attentatore con finto

Londra - attacco al London Bridge : morti 2 passanti - 8 feriti. Ucciso l'aggressore : è un ex detenuto legato al Terrorismo islamico : Sangue e terrore nel cuore di Londra a meno di due settimane dalle elezioni britanniche. E l'incubo ha ancora una volta le sembianze del lupo solitario, entrato in azione con un coltellaccio in...