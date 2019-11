Sisma Albania | i volontari dell’Ordine di Malta in soccorso ai terremotati

Sisma Albania - trovati una mamma e i tre figli morti abbracciati nel letto : C'è ancora dolore e strazio in Albania, dove nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, una violenta scossa sismica ha fatto tremate l'intero Paese e anche la nostra nazione. Il terremoto ha provocato tantissimi danni e purtroppo anche delle vittime, che al momento salgono a 49. Un bollettino drammatico quindi, che parla di almeno 600 persone rimaste seriamente ferite dai calcinacci che piovevano in strada. Alcune strutture ricettive di ...

Sisma Albania - il console : “Noi senza esperienza - pompieri italiani avrebbero salvato più vite” : Mentre in Albania si scava ancora per cercare sopravvissuti del terremoto dal presidente Ilir Meta e dal console generale Adrian Haskaj arrivano parole di ringraziamento per l’Italia e per il contributo dei vigili del fuoco nel Paese. Le lacrime del console: “Noi non abbiamo esperienza né mezzi. I vostri pompieri avrebbero salvato più vite”.Continua a leggere

Almeno 40 i morti per il Sisma in Albania. Tra le vittime anche quattro bambini : Aumenta il bilancio dei morti per il terremoto in Albania. Sono Almeno 40, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Tirana. Nella notte sonostati estratti 10 corpi dalla macerie.Tra le vittime anche Kristi Peci, 24 anni, la fidanzata di Gregor Rama, il figlio del premier albanese. La ragazza è morta insieme alla sua famiglia. Il premier ha spiegato che le vittime sono di quattro bambini di età da tre e otto ...

Sisma Albania - nuovo bilancio : 39 morti : 8.32 Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime causate dal forte terremoto di magnitudo 6.5, che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre. I morti sono 39 e tra questi vi sono 4 bambini fra i 3 e gli 8 anni e molti giovani. Altri nove corpi sono stati estratti dalle macerie nel corso della notte. Sotto le macerie è stata trovata anche la fidanzata del figlio del premier, Rama. Finora si contano 15 morti a Durazzo, 23 a Thumane e ...

Sisma Albania - salgono a 27 i morti - il presidente : 'Grazie Italia' : salgono a 27 i morti del terremoto che ha colpito l'Albania in questi giorni, in particolar modo le città di Tirana e Durazzo. Si contano ben 650 feriti mentre grazie al prezioso lavoro svolto dai soccorritori sono state estratte vive dalle macerie 43 persone. Intanto il governo albanese ha proclamato una giornata di lutto nazionale, ufficializzando anche lo stato di emergenza nelle città colpite dal terremoto almeno per 30 giorni. A proposito ...

Terremoto in Albania - nuova scossa di magnitudo 5.2 : avvertita anche in Puglia. Le vittime del Sisma di martedì salgono a 27 : Una nuovo Terremoto a scosso l’Albania poco prima delle 16, ora italiana. Il sisma – informa l’Ingv – è stato di magnitudo 5.2 e l’epicentro è stato localizzato in mare lungo la costa settentrionale, poco distante da quello del Terremoto che ha sconvolto il Paese delle Aquile poco prima dell’alba di martedì. La nuova scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia, come anche il sisma che in mattinata ...

Terremoto in Albania - le immagini dal drone delle zone colpite dal Sisma : Più di 600 feriti e almeno 24 vittime. Si continua a scavare nelle zone colpite ieri dal Terremoto di magnitudo 6.4 in Albania, in particolare Tirana e Durazzo. Nelle immagini, la cittadina di Thumane. L'articolo Terremoto in Albania, le immagini dal drone delle zone colpite dal sisma proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sisma Albania - sono almeno 23 i morti : 03.19 E' di almeno 23 morti il bilancio delle vittime del terremoto in Albania, magnitudo 6,4. Secondo l'ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive 45 persone della macerie mentre i feriti sono oltre 650.

Sisma Albania - l’Italia invia aiuti ed esprime cordoglio e solidarietà : “Giusto aiutare - il terremoto non ha colori e bandiere” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Albanese, Ilir Meta, esprimendo il cordoglio per le vittime del terremoto e la solidarietà e la vicinanza al popolo albanese. Sisma Albania, Lamorgese: “cordoglio e solidarietà, da Italia aiuti per soccorsi” Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha scritto al suo omologo dell’Albania, Sandër Lleshaj, per ...

Terremoto in Albania - le oscillazioni al momento del Sisma riprese dalle telecamere : Alle 3.54 la terra, lungo la costa settentrionale dell’Albania, inizia a tremare. Le telecamere di sicurezza di un negozio di Durazzo registrano così il momento della scossa di magnitudo 6.5 avvertita anche in Italia, Bosnia e Grecia. Gli edifici, come si vede, oscillano in modo evidente. Video Facebook/Bojana Djordjevic L'articolo Terremoto in Albania, le oscillazioni al momento del sisma riprese dalle telecamere proviene da Il Fatto ...

Terremoto in Albania - il momento del Sisma ripreso dalle telecamere : gli edifici oscillano vistosamente : Alle 3.54 la terra, lungo la costa settentrionale dell’Albania, inizia a tremare. Le telecamere di sicurezza di un negozio di Durazzo registrano così il momento della scossa di magnitudo 6.5 avvertita anche in Italia, Bosnia e Grecia. Gli edifici, come si vede, oscillano in modo evidente. Video Facebook/Bojana Djordjevic L'articolo Terremoto in Albania, il momento del sisma ripreso dalle telecamere: gli edifici oscillano vistosamente ...

Forte Sisma nella notte in Albania - almeno 15 morti : La terra trema che è ancora notte fonda. Sono le 2,54 locali - appena un'ora più tardi in Italia - quando l'Albania precipita in uno dei suoi incubi peggiori. Gli edifici di Durazzo, Shijak, Thumane si sgretolano come castelli di sabbia. Ci sono macerie ovunque. E sotto di esse, persone. A decine, forse centinaia. Con un bilancio dei morti che si aggiorna di ora in ora: sono almeno 15, secondo le ultime informazioni del governo. Secondo ...

Albania : salgono ad almeno 13 le vittime del Sisma - 600 i feriti : In Albania si continua a scavare tra le macerie delle abitazioni crollate questa notte a causa di un violento sisma che ha colpito tutta la penisola balcanica, in particolare la città di Durazzo. Il sisma ha avuto origine al largo della costa albanese. Con il passare delle ore sale purtroppo il bilancio delle vittime e dei feriti: fino a poche ore fa si parlava di circa 11 persone decedute, ma in questi minuti le agenzie di stampa hanno ...

Forte Sisma nella notte in Albania - almeno 13 morti : La terra trema che è ancora notte fonda. Sono le 2,54 locali - appena un'ora più tardi in Italia - quando l'Albania precipita in uno dei suoi incubi peggiori. Gli edifici di Durazzo, Shijak, Thumane si sgretolano come castelli di sabbia. Ci sono macerie ovunque. E sotto di esse, persone. A decine, forse centinaia. Con un bilancio dei morti che si aggiorna di ora in ora: sono almeno 13, secondo le ultime informazioni del governo. Secondo ...