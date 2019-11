Olympiacos-Olimpia Milano oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming 29 novembre

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) Arriva questa sera la conclusione dell’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020: tra i quattro match c’è quello tra. Sarà il giorno in cui si ritroveranno, da avversari, Sergio Rodriguez e Vassilis Spanoulis, due che insieme hanno vinto cinque volte l’Eurolega, ma anche il ritorno dell’attuale GM diChristos Stavropoulos là dove ha prestato i propri servizi per 19 anni, portando gente del calibro di Spanoulis e Georgios Printezis. Militano nel club del Pireo due vecchie conoscenze del campionato italiano, Kevin Punter (Virtus Bologna) e Taylor Rochestie (Biella e Siena). Seha dovuto cambiare davvero poco in stagione (e anzi, ha aggiunto, con Luis Scola), l’ha perso David Blatt in panchina, sostituito dall’assistente Kestutis Kezmura, e in campo ha preso Rochestie lasciando andare sia Mindaugas Kuzminskas (Lokomotiv Kuban) che il ...

