“Non si affitta agli stranieri” | polemiche per annuncio discriminatorio di un’agenzia di

(Di venerdì 29 novembre 2019) L'è apparso alcuni giorni fa su uno dei canali web specializzati nella compravendita e locazione di immobili e ha fatto molto discutere tanto da richiamare anche la federazione italiana degli agenti immobiliari che si è voluta dissociare da quanto accaduto. Proteste che hanno indotto il portale a rimuovere la parte discriminatoria.

