Mes - Giovanni Tria smaschera Conte : "Ho firmato e lui si è congratulato. Credo che Salvini e Di Maio..." : "Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes". È Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l'ex ministro e

San Giovanni in Laterano - Messa per sette nuovi diaconi : Roma – Il cardinale vicario Angelo De Donatis presiedera’, sabato 23 novembre alle ore 17 nella basilica di San Giovanni in Laterano, la messa durante la quale saranno ordinati sette nuovi diaconi permanenti per la diocesi di Roma. Tra i concelebranti, il vescovo ausiliare monsignor Gianpiero Palmieri, delegato per il diaconato permanente; don Pierangelo Pedretti, prelato segretario del Vicariato di Roma; e don Walter Insero, ...

Caso Mastrogiovanni - l'infermiere : "Abbiamo comMesso una barbarie ma nei reparti di psichiatria degli ospedali italiani si continua a morire per contenzione meccanica" : È morto dopo essere rimasto legato mani e piedi ad un letto per più di 80 ore, senza essere alimentato né idratato. A dieci anni dalla morte di Franco Mastrogiovanni, il maestro elementare di Castelnuovo Cilento (Salerno) sottoposto nel 2009 a trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di psichiatria dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, arriva una lettera di scuse da parte di un ...

Giovanni - 4 Mesi - malato e abbandonato Il Cottolengo : «Pronti ad accoglierlo» Cosa è l’Ittiosi Arlecchino : la scheda : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle

Ha l'Ittiosi Arlecchino - gara di solidarietà per adottare Giovannino - abbandonato a 4 Mesi in ospedale : È stato abbandonato subito dopo la nascita, avvenuta tramite fecondazione assistita, quando i suoi genitori hanno scoperto che era affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia...

Ittiosi Arlecchino - gara di solidarietà per adottare Giovanni (4 Mesi) abbandonato in ospedale : Il piccolo Giovannino, nato con una rara e gravissima malattia all'ospedale di Sant'Anna di Torino, è stato abbandonato dai genitori. Ancora nessuno si è proposto per...

Francesca Pascale non va a San Giovanni. Il Messaggio a Berlusconi : "Ho paura ma mi fido di te" : Lo ha seguito da casa, attraverso lo schermo televisivo, ma di andare in piazza, e sul palco accanto a lui, proprio non se l’è sentita. Stavolta Francesca Pascale non ha accompagnato il suo Silvio alla manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni, che nei resoconti giornalistici ha segnato la “rinascita della coalizione”. Il motivo, stando a quanto hanno raccontato ad HuffPost fonti accreditate, sta nella ...

Verissimo Martin Castrogiovanni ricorda quando gli avevano dato pochi Mesi di vita : L’ex rugbista Martin Castrogiovanni è stato ospite a Verissimo e ha raccontato: «Mi hanno dato sei mesi di vita». «Nel 2015 ero in Inghilterra e ho iniziato ad avere mal di schiena. I medici mi hanno dato sei mesi di vita. Temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede. Mi hanno operato, ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nervo. Dopo un mese, ero di nuovo in campo» Martin Castrogiovanni ...

