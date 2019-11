Futili speranze per Android 10 su Samsung Galaxy S8 e Note 8 | Pie per sempre

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019) L'aggiornamento10 è una chimera ancora per molti, ancor di più per i possessori di unS8 e8. Gli ex top di gamma sono in attesa da tempo di conoscere il loro destino software in via ufficiale dopo alcuni dubbi indizi. Tuttavia una delle ultime mosse del produttore potrebbe darci delle chiare indicazioni in merito. Come raccontato ampiamente negli ultimi giorni, alcune divisioni dell'azienda tra cuiIsraele e pureIndia hanno fornito una tabella di marcia per l'aggiornamento10 su tanti smartphone del brand. Si è parlato, con non poca delusione, dell'update diS10 e10 solo nel mese di gennaio e poi di molti altri dispositivi tra cui anche ilS9 nel mese di aprile. Nessun riferimento, al contrario, proprio aiS8 e8. Come va letta la mancanza dei due dispositivi all'interno della lista degli ...

