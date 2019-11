Diverse persone sono state ferite in un accoltellamento in centro all’Aia

L’Aja - uomo accoltella Diverse persone nella via dello shopping : è in fuga. Polizia diffonde appello per trovarlo : Ha accoltellato diverse persone, ferendole, lungo la Grote Marktstraat, la via dello shopping dell’Aja, oggi particolarmente affollata in occasione del Black Friday. la dinamica dei fatti non è chiara, ma il presunto attentatore è scappato: la Polizia ha pubblicato un appello su Twitter in cui cerca un uomo di carnagione scura di circa 45-50 anni che indossa una sciarpa e una tuta da jogging grigia. Numerose ambulanze sono arrivate sul ...

Londra - Diverse persone accoltellate vicino a London Bridge. Fermato un uomo : Scotland Yard ha annunciato di aver «Fermato» un uomo armato di coltelli che aveva attaccato e ferito diverse persone nelle vicinanze del London Bridge. Al momento non sono chiare le motivazioni dell’atto

Il Collegio - l’allieva Mariana Aresta contro il programma : “Montano le scene in modo strano. Sembriamo persone Diverse” : Da tiktoker a collegiale. Ben prima di entrare nel Collegio più amato dagli adolescenti italiani (quello di Rai2), Mariana Aresta era una tiktoker abbastanza conosciuta. Sedici anni già compiuti e “supponente” per autodefinizione, Mariana è la più seguita sui social tra gli alunni del docu-reality televisivo. Proprio sui social la ragazza con origini brasiliane ha voluto sfogarsi contro il montaggio della trasmissione, che a suo dire trasforma i ...