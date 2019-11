Di Battista il picconatore Attacco contro Repubblica e i Matthews Renzi e

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) “Sono le mie idee, condivisibili o meno ma sono sempre le stesse”. In un lungo post su Facebook, Alessandro Diribadisce le sue convinzioni - dalla legge sul conflitto di interessi al recupero dell’Imu non versato dalla Chiesa, dalla nazionalizzazione delle Autostrade alla opposizione al Mes - smentisce quanti affermano che stia riportando il Movimento 5 stelle a destra e invita i rappresentanti di M5S ad accelerare su alcuni temi chiavi.“Io non sono né di destra e né di sinistra” afferma Di, che si scagliail quotidiano Ladefinendolo il “giornale più liberista d’Italia” e il rappresentante della “peggior destra conservatrice”.Quella che odierebbe le nazionalizzazioni (non è un segreto che i Benetton abbiano foraggiato con pubblicità per anni La ...

