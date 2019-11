Credo che Salvini sapesse dell' accordo sul Mes La versione di Tria

Mes - Giovanni Tria smaschera Conte : "Ho firmato e lui si è congratulato. Credo che Salvini e Di Maio..." : "Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes". È Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l'ex ministro e

Fedele : “Ieri Ancelotti ha mostrato personalità con Rizzoli - avrebbe dovuto fare lo stesso con la squadra! Credo che ADL abbia parlato con lui per eventuali dimissioni…” : Fedele parla dell’incontro tra De Laurentiis e Ancelotti Il procuratore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ecco quanto ha dichiarato: “Spesso confondiamo il carattere con la qualità: Edo De Laurentiis parlava di calciatori leader e oggi ci saranno calciatori certamente più bravi, ma non c’è una leadership. Il carattere del leader è quello che pur senza qualità tecnica si fa rispettare dai ...

Ex ministra Trenta : “Di Maio? Ci ho parlato e Credo che abbia capito. Ma un comandante difende i propri uomini”. E attacca la stampa : “Ho parlato con Di Maio e credo che abbia capito le mie ragioni. Poi non so cosa vogliano fare. Certamente sono una persona, un militare e so che, prima di condannare le persone, ci si parla e che un comandante difende i propri uomini. E’ chiaro comunque che io non sia stata trattata bene. E’ stato visto”. E’ la replica dell’ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenuta a “24 Mattino”, ...

Brambati : 'Credo che Ronaldo giocherà fino al 2020 con la Juve e poi andrà via' : La pausa per le nazionali permette ad alcune società di far riprendere fiato ai giocatori dopo un ciclo di partite molto importanti. Una sosta utile in particolar modo alle squadre che giocano le coppe europee. Tanti calciatori però sono impegnati con le rispettive nazionali e non potranno riposarsi. Uno di questi è Cristiano Ronaldo, che con il suo Portogallo ha la necessità di raccogliere punti per qualificarsi agli Europei 2020. A tenere ...

A tutto Pelè : “Credo ancora in Neymar - spero vinca il Mondiale. Giocherei con Messi - altruista e completo” : Pelè parla a 360 gradi del calcio moderno: l’ex stella brasiliana conferma la sua fiducia in Neymar e indica in Messi il suo compagno di squadra ideale “Chi sono i migliori giocatori del mondo oggi? Una volta ne trovavi due o tre in ogni Paese di grande cultura calcistica. Eusebio, Simoes, Cruijff, Beckenbauer, Maradona, Garrincha, Didi. Oggi ne abbiamo due o tre in tutto. Messi, Cristiano Ronaldo, direi Neymar, che però in ...

F1 - Willi Weber : “Credo nel recupero di Michael Schumacher - ma la moglie non me lo fa neanche vedere” : Secondo quanto riportato da Marca.com, lo storico manager di Michael Schumacher, Willi Weber, nonché di suo fratello Ralf, si è lamentato di non essere riuscito a vedere il pilota tedesco dopo il suo incidente, con la moglie Corinna che gli impedirebbe di fargli visita e conoscere il suo stato di salute. Così Weber: “So che Michael ha ricevuto un duro colpo, ma sfortunatamente non so che tipo di progressi stia facendo nella sua situazione. ...

Formula 1 – Il padre di Lewis Hamilton dolcissimo ad Austin : “Credo che piangeremo insieme” : Il padre di Lewis Hamilton non nasconde le sue emozioni dopo la conquista del sesto titolo Mondiale del figlio Festa grande in casa Mercedes: sebbene Valtteri Bottas abbia trionfato al Gp degli Stati Uniti, gli applausi ad Austin sono tutti per il sesto titolo conquistato da Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes, al quale bastava un ottavo posto in caso di vittoria di Bottas, ha voluto essere comunque protagonista oggi in gara negli ...

Whirlpool : Patuanelli - ‘Credo che ci sia condizione per trovare soluzione’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Sul dossier Whirlpool “abbiamo fatto un piccolo passo anche non abbiamo risolto definitivamente” la vicenda. “Credo che ci siano le condizioni per avviare un’interlocuzione con l’azienda e che torni a sedersi al tavolo per trovare soluzioni e risolvere definitivamente la questione”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Tagadà su ...

Oltre la Soglia - Gabriella Pession a Blogo : "Tosca entrerà nel cuore perché è un personaggio umano. Non voglio più ruoli in cui non Credo profondamente" (Video) : Gabriella Pession è la protagonista di Oltre la Soglia, la nuova serie tv di Canale 5 che avrà inizio mercoledì 6 novembre, in prima serata.Gabriella Pession interpreterà la parte di Tosca Navarro, un primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, la migliore nel suo campo, che, però, nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.prosegui la letturaOltre la Soglia, Gabriella ...

Alex Belli e Delia Duran «aggrediti dall’ex di lei». I dubbi di Mila Suarez : «Ecco perchè non ci Credo…» : Una brutta disavventura per Alex Belli e la fidanzata, Delia Duran. I due, che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip, docu reality condotto da Alessia Marcuzzi, dopo un litigio sarebbero stati aggrediti dall’ex della modella. L’aggressione, come ha raccontato Alex dalle sue stories di Instagram, sarebbe avvenuta a seguito di un litigio: “C’è stata una colluttazione pesante – ha fatto sapere sul social – dove ...

