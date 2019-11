Ambiente | impegno di Ferrovie dello Stato | 400 mila auto in meno sulle strade entro 2023

Greta Thunberg rifiuta un premio (da 46mila euro) : “All’Ambiente serve l’impegno dei politici” : Greta Thunberg ha rifiutato un premio per l’ambiente affermando che alla battaglia per il clima serve soprattutto che i politici inizino ad ascoltare la scienza. In un post su Instagram l’attivista svedese ha scritto: “Siamo i paesi che hanno la possibilità di fare di più. Eppure continuiamo a non fare praticamente nulla. Fino a quando non farete qualcosa, io rinuncerò alle 500.000 corone svedesi del premio”.Continua a leggere

Non servono i premi, servono i fatti e gli impegni politici. Greta Thunberg torna ...

Ambiente e gender : Buchmesse dell’impegno : Nella Germania che celebra i 30 anni della caduta del muro di Berlino si respira una forte aria di cambiamento

Ambiente : assessore Bottacin - 'massimo impegno del Veneto contro smog' (2) : (Adnkronos) - Di qui la scelta forte della giunta regionale, che, con la regia dell’assessorato all’Ambiente, all’interno del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, ha previsto azioni a tutti i livelli per favorire il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio regionale. “

Ambiente : assessore Bottacin - 'massimo impegno del Veneto contro smog' : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - Il problema della lotta allo smog è una priorità della Giunta regionale del Veneto che, solo per quanto riguarda l’ultimo triennio, ha stanziato quasi un miliardo di euro per interventi di varia natura volti al miglioramento della qualità dell’aria in tutto il Veneto.