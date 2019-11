Zazzaroni | “Il Napoli ha trasmesso compattezza e senso di responsabilità”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Le premesse erano terribile”, scrivesul Corriere dello Sport, elogiando ilper il risultato ottenuto a Liverpool quando una squadra che sta male incontra una squadra he sta bene, nove su dieci al squadra che sta male ci lascia le penne Èd è proprio per questo che la gara di ieri da ragione in tutti i sensi ad Ancelotti e di fronte ai campioni d’Europa ilè tornato a giocare da, hannodi responsabilità ai tifosi prima ancora che al presidente, e fedeltà al tecnico. Allan e compagni hanno dimostrato di esserci più con il cuore che con le gambe, dando ragione ad Ancelotti Per una volta i calciatori hanno messo da parte i sentimenti negativi e la rabbia per le multe in arrivo Pagheranno la multa perché è giusto così, ma ieri di sono garantiti la possibilità di attutire il colpo al portafoglio col ...

