Overwatch è disponibile gratuitamente per una settimana

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 28 novembre 2019) Non avete ancora giocato a? Bene, per la prossimanon avete scuse per non provarlo. L'hero shooter di Blizzard offre una prova gratuita che durerà fino a mercoledì prossimo. Potrete cimentarvi consenza spendere un centesimo con l'inizio del Black Friday di Blizzard.Fino a mercoledì 4, potrete giocaretramite il client Battle.net. Non ci sono limiti di livelli o per le ricompense, e manterrete tutti i progressi e cosmetici se deciderete di acquistare il gioco completo.Potete fare vostro il titolo con uno sconto del 25% sullo store di Blizzard.Leggi altro...