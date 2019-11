Maurizio Costanzo Show | una fan irrompe sul palco e bacia il conduttore

Matteo Salvini canta Fabrizio De Andrè da Maurizio Costanzo : provocazione alla sinistra? : Dopo il faccia a faccia con Matteo Renzi da Bruno Vespa, ieri Matteo Salvini ha sfidato il premier Giuseppe Conte a un duello in tv moderato da Maurizio Costanzo. «Sono settimane che chiedo un confronto pubblico con il premier - ha spiegato il leader leghista durante la registrazione della puntata c

Matteo Salvini a Maurizio Costanzo show : “Se viene Conte in studio facciamo Albano e Romina” : Un Matteo Salvini scoppiettante al Maurizio Costanzo show. Il leader della Lega è stato osannato dal pubblico presente. Più di un applauso l’ex Ministro degli Interni ha ricevuto al suo ingresso, la dimostrazione che Salvini e la Lega solo all’apice del consenso. Alla scorsa partecipazione al Maurizio Costanzo show Matteo Salvini cantò “Alba Chiara” di Vasco Rossi, in quest’ultima sua partecipazione andata in onda ieri sera, Matteo ...

Maurizio Costanzo Vs Barbara d'Urso/ 'Matrimonio Tony Colombo? Massimo Giletti...' : Maurizio Costanzo contro Barbara d'Urso sul matrimonio di Tony Colombo prendendo le parti di Massimo Giletti: 'Non si può fare finta di niente'

Adrian - Maurizio Costanzo : “Non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa - perché il pubblico dovrebbe vederlo?” : Nonostante la partecipazione della moglie, Maria De Filippi, nella seconda puntata della nuova stagione di Adrian, Maurizio Costanzo non ha risparmiato una stroncatura allo show di Andriano Celentano, Adrian. “Prosegue, su Canale 5, l’avventura di Celentano, in un varietà un po’ sghembo e, comunque, lontano dai gusti del pubblico attuale, Adrian – ha scritto il giornalista sulle pagine di Libero -. Non penso al fumetto ...

Salvini canta De Andrè al Maurizio Costanzo Show - video in Via Del Campo : Matteo Salvini canta De Andrè al Maurizio Costanzo Show. La puntata andrà in onda domani sera, mercoledì 27 novembre in seconda serata su Canale 5. Maurizio Costanzo incontra Matteo Salvini, segretario federale della Lega ed ex vicepresidente del Consiglio. Sarà l'occasione per una chiacchierata informale nel celebre salotto di Canale 5, dove il giornalista intervista i suoi ospiti in seconda serata. Nel corso del 5° appuntamento della ...

Adrian - Maurizio Costanzo ad alzo zero contro Celentano : "Roba che nemmeno 15 anni fa. E quando lui canta..." : È bravo Fiorello in queste sue presenze su RaiPlay. E sono stati bravi quelli che hanno voluto Fiorello alla guida di questo nuovo canale che può portare alla Rai un pubblico decisamente più giovane. Fiorello, da sempre, ha un pubblico largo all'interno del quale ci sono anche spettatori che non son

Matteo Salvini alla quinta del Maurizio Costanzo show (Anteprima Blogo) : Mercoledì 27 novembre in -purtroppo- seconda serata l'appuntamento è con la quinta puntata dell'edizione autunnale 2019 del Maurizio Costanzo show, ovviamente su Canale 5.Per la prossima puntata, dopo gli interventi nelle scorse settimane dei maggiori leader politici del nostro Parlamento, ospite di Maurizio Costanzo sarà il leader della Lega Matteo Salvini. prosegui la letturaMatteo Salvini alla quinta del Maurizio Costanzo show (Anteprima ...

Le Iene - Maurizio Costanzo : una scomoda verità dietro al loro successo : Ormai le prove Rai1 le ha superate tutte e ha dimostrato, perciò, che, su quella rete, vIene ospitata una fiction di grande qualità. Ne è testimonianza la storia di Enrico Piaggio, l' industriale della Vespa, che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Evidentemente, la giusta programmazione per a

Maurizio Costanzo 'bacchetta' Gabriel Garko : "Sbaglia - certe cose non si dicono in tv" : L'intervista, rilasciata, qualche settimana fa, da Gabriel Garko a 'Live Non è la D'Urso', ha acceso un grosso dibattito nell'opinione pubblica. L'attore, in quella circostanza, ha confessato all'amica Barbara d'Urso di aver fumato delle canne specificando che l'episodio in questione è avvenuto tempo fa:prosegui la letturaMaurizio Costanzo 'bacchetta' Gabriel Garko: "Sbaglia, certe cose non si dicono in tv" pubblicato su Gossipblog.it 22 ...

Gabriel Garko fa una confessione dalla D’Urso e Maurizio Costanzo lo bacchetta : Gabriel Garko fa una confessione dalla D’Urso e Maurizio Costanzo lo bacchetta. L’attore qualche settimana fa è stato ospite di Live – Non è la D’Urso dove ha raccontato alcuni segreti del suo passato e della sua vita privata. Il re delle fiction ha svelato di non indossare più la fede che lo legherebbe a una persona molto importante per lui, non ha parlato di Gabriele Rossi, ma in compenso ha anticipato qualcosa sul suo ...

Maurizio Costanzo a Gabriel Garko : Certe cose non si dicono in tv : Nel corso di una recente ospitata televisiva registratasi a Live: non è la d'Urso, Gabriel Garko si era raccontato a ruota libera su vita privata e carriera, lasciandosi scappare alcuni particolari mai rivelati prima, che adesso fanno discutere. Nelle ultime ore, l'attore di fiction di successo, reduce dalla realizzazione del libro dal titolo Andata e ritorno, è tornato al centro del gossip per via di un commento vergato da Maurizio Costanzo su ...

Gabriel Garko e le canne : Maurizio Costanzo deluso : Gabriel Garko ha fumato canne: Maurizio Costanzo non approva Ha fatto parecchio discutere la confessione di Gabriel Garko a Live-Non è la d’Urso. Ospite nel salotto di Barbara d’Urso per presentare l’autobiografia Andata e ritorno, l’attore ha ammesso di fumare ogni tanto una canna. Un’abitudine che l’ex di Eva Grimaldi ha preso dopo un viaggio […] L'articolo Gabriel Garko e le canne: Maurizio Costanzo ...

Maurizio Costanzo show ecco cosa dice Giancarlo Magalli su Gina Lollobrigida : Il presentatore tv Giancarlo Magalli al “Maurizio Costanzo show”, ha raccontato un curioso e divertente aneddoto di quando era bambino ed aveva appena quattro anni, il racconto riguarda Gina Lollobrigida, quando era una giovane attrice ed era sulla cresta dell’onda, c’è stato un clamoroso episodio avvenuto sul set. Il padre di Giancarlo Magalli, Enzo, era un direttore di produzione e portava spesso il figlio sul set. Proprio per via del lavoro ...

Giancarlo Magalli gela Maurizio Costanzo in diretta : "Ho fatto vedere il pisellino a Gina Lollobrigida..." : Giancarlo Magalli rivela in diretta a Maurizio Costanzo un aneddoto singolare. Grazie a papà Enzo, direttore di produzione, Giancarlo Magalli è cresciuto sui set cinematografici. Da bambino era abituato ad aver intorno le grande dive dell'epoca, ma l'incontro più particolare fu quello con la Lollobr