Lazio-Cluj 1-0 | Correa tiene vive le speranze di qualificazione

La Lazio segna - soffre - vince : 1-0 al Cluj : La Lazio segna, soffre, vince: 1-0 al Cluj – Continua a vincere la Lazio, anche in Europa League. E oggi ha intascato una vittoria preziosa in casa contro il Cluj, battuto 1-0 con un gol strepitoso di Joaquin Correa. Biancazzurri vincenti, ma poco convincenti soprattutto negli ultimi 20 minuti del secondo tempo. Troppe partite e le gambe non gliela fanno a correre per 90 minuti. Ma il dominio della Lazio è stato tuttavia netto, con un ...

Highlights Basaksehir-Roma 0-3 e Lazio-Cluj 1-0 : Dzeko chiude i conti - Correa rilancia i biancocelesti : Highlights BASAKSEHIR ROMA- La Roma supera 3-0 la compagine turca e si candidata concretamente al passaggio del turno ai prossimi 16esimi di finale. Decidono i gol di Veretout, Kluivert e Dzeko. Ottima Lazio contro il Cluj, decide il gol di Correa, pronto a tener vive le speranze qualificazione della compagine capitolina. Highlights Basaksehir-Roma 0-3: video […] L'articolo Highlights Basaksehir-Roma 0-3 e Lazio-Cluj 1-0: Dzeko chiude i ...

Europa League - Lazio batte Cluj 1-0 e spera ancora : Un gol di Correa per sperare ancora nella qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Nella desoLazione di un Olimpico semi-deserto, i biancocelesti superano per 1-0 i romeni del Cluj grazie a un gol dell'argentino al 25' del primo tempo e adesso per qualificarsi ai sedicesimi, dovranno vincere con il Rennes e contare su una vittoria del Celtic (primo matematicamente grazie al successo sul Rennes) nell'ultima giornata in casa dei ...

Lazio-Cluj - Simone Inzaghi : “ci crediamo e cresce l’amaro in bocca - non avremmo meritato questa situazione” : “Abbiamo un’ultima partita, dobbiamo fare il nostro dovere e poi il Celtic come ha vinto qui andrà a fare la sua gara in Romania”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta la vittoria contro il Cluj in Europa League e la situazione nel girone di qualificazione. “Ci crediamo e cresce l’amaro in bocca, perchè non avremmo meritato di giocarsi tutto all’ultima giornata e con poche speranze. Ma è ...

Diretta/ Lazio Cluj - risultato 1-0 - video streaming Tv8 : pressione romena : Diretta Lazio Cluj streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Correa stende il Cluj (1-0) e lascia viva la speranza della Lazio di passare : Una fiammata di Correa ad inizio primo tempo ha lasciato accesa la fiammella della speranza. La Lazio è ancora in corsa per i sedicesimi. Basta la Lazio due per aver ragione di un modesto...

Lazio-Cluj 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Correa funambolo - Luis Alberto come l’asino di Buridano [FOTO] : Lazio-Cluj, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio batte il Cluj e spera ancora nella qualificazione. All’Olimpico finisce 1-0 con il gol di Correa che decide un match tutto sommato equilibrato, con i rumeni più volte vicini alla rete, che si sono visti annullare un gol per fuorigioco. Correa il migliore della Lazio, bene anche Proto, ma in generale prestazione positiva di tutti gli uomini di Simone Inzaghi. In alto la ...

Correa stende il Cluj e lascia viva la speranza della Lazio di passare : Un gol di Correa nel primo tempo firma la vottoria della Lazio sul Cluj, sesto successo di fila della squadra di Inzaghi. I tre punti lasciano aperto lo spiraglio di qualificazione per i...

Europa League - Lazio-Cluj 1-0 : 22.55 La Lazio mantiene vivo un lumicino di speranza per i sedicesimi superando 1-0 il Cluj all'Olimpico. Biancocelesti bene nel primo tempo, al 24' Correa firma il match finalizzando il dialogo Cataldi-Adekanye (all'esordio fra i pro).I romeni si vedono quando Djokovic va via centralmente e calcia da oltre 25 metri, il palo salva Proto.Molto meno convincente la ripresa della Lazio. Omrani procura due gravi pericoli (sul primo decisivo Bastos ...

Un gol di Correa decide la sfida contro il Cluj : la Lazio tiene viva la fiammella della qualificazione [FOTO] : Lazio-Cluj – E’ andato in archivio valido per la penultima giornata della fase a gironi di Europa League, ampio turnover per il tecnico Simone Inzaghi che ormai sembra intenzionato a puntare sul campionato anche considerando l’importante posizione in classifica. I biancocesti vogliono però rimanere aggrappati alla competizione e oggi hanno disputato una partita di grande carattere contro il Cluj, qualche errore dal punto ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : gol annullato a Traoré! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 32′ Dentro Peteleu, fuori Susic: cambi esauriti per i rumeni. 71′ BOTTA DI OMRANI! Il Cluj sta crescendo pericolosamente. 69′ GOL annullato A TRAORE! Netto l’offside del neoentrato che aveva aggiustato in rete una conclusione di Culio. 68′ Equilibrio all’Olimpico a meno di 20 minuti dalla fine. 66′ Anche nella ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : si riparte all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 48’ JONY! Punizione sul palo del portiere che sfiora il gol. 46’ Si riparte a Roma! INIZIO SECONDO TEMPO 21.51 La Lazio conclude un primo tempo equilibrato ma privo di emozioni, sul risultato di 1-0 grazie alla fiammata di Correa, spina nel fianco dei rumeni del Cluj. FINE PRIMO TEMPO 47′ Finisce qui la prima frazione. 45’ 2 minuti di recupero. 45’ ...

Diretta/ Lazio Cluj - risultato 1-0 - video streaming Tv8 : palo di Djokovic! : Diretta Lazio Cluj streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Lazio-Cluj 1-0 live - gran gol di Correa : Lazio-Cluj live – Lazio quasi spacciata nel girone di Europa League. I biancocelesti si sono complicati la vita con la doppia sconfitta contro il Celtic. La distanza di 6 punti proprio dai rumeni appare incolmabile, ma una vittoria potrebbe lasciare ancora qualche briciolo di speranza. Simone Inzaghi si affida a molti dei titolari per tentare l’impresa in un girone che, dopo i sorteggi, sembrava complicato ma comunque alla ...