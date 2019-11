WhatsApp Beta per Android si aggiorna ancora

Il nuovo update di WhatsApp Beta porta con sé una nuova icona e qualche bugfix : WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.19.345 integrando una nuova icona per le immagini ricevute e inviate L'articolo Il nuovo update di WhatsApp Beta porta con sé una nuova icona e qualche bugfix proviene da TuttoAndroid.

Piccoli aggiustamenti di branding nell'ultima beta di WhatsApp - mentre la modalità scura è sempre più vicina : La nuova beta 2.19.331 di WhatsApp aggiunge il nuovo logo di Facebook nel footer dell'app

Arriva una nuova beta di WhatsApp ma è solo un minor update con novità grafiche : Il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea: si tratta della release 2.19.328

La nuova beta di WhatsApp introduce una novità per il tema scuro : Il team di sviluppatori che lavora a WhatsApp beta ha rilasciato una nuova versione di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea: si tratta della release 2.19.327. Tale nuova versione conferma che gli sviluppatori continuano a lavorare al tanto atteso Dark Theme, che non è ancora disponibile, in quanto prima di rilasciarlo per tutti il team […]

Scopriamo cosa bolle in pentola per WhatsApp Business con la beta 2.19.117 : WhatsApp ha recentemente lanciato un nuovo aggiornamento per la versione beta di WhatsApp Business che porta l'app alla versione 2.19.117, la quale aggiunge una schermata di avvio scura, gli account collegati e una nuova scheda Home.

Carrellata di nuove emoticon WhatsApp in beta Android a novembre e loro significato : Per chi è alla ricerca sempre di nuove emoticon WhatsApp c'è una notizia più che interessante: la nuova beta Android dell'app di messaggistica ha appena integrato un notevole numero di emoji di varia natura. Una volta inserite nella versione sperimentale del servizio queste non tarderanno neanche su quella stabile. Giusto è dunque imparare a conoscerle in ogni loro dettaglio e soprattutto significato. Le emoticon WhatsApp nuove di zecca sono ...

Arrivano nuovi emoji con l'ultima beta di WhatsApp per Android : Il team di WhatsApp ha rilasciato nelle scorse ore attraverso il programma beta sul Google Play Store una nuova versione beta. Ecco cosa è cambiato

WhatsApp aggiunge un altro pezzo di Modalità scura con la nuova beta : WhatsApp fa un altro passettino in avanti verso l'adozione della Modalità scura con la nuova versione 2.19.311 rilasciata qualche ora fa attraverso il programma beta del Google Play Store.

WhatsApp Beta aggiunge ciò che aspettavate : ecco il controllo per l'aggiunta ai gruppi : Con la Beta 2.19.298 di WhatsApp arrivano le impostazioni per la privacy nei gruppi, inclusa la possibilità di attivare una blacklist.

WhatsApp si aggiorna ancora in beta con altre novità per il tema scuro : La più recente beta di WhatsApp, numero 2.19.298, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen, ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione.

Schermata iniziale dark mode su WhatsApp servita in beta : novità pagamenti in app : Passi da gigante, è proprio il caso di dirlo, per la dark mode su WhatsApp. I progressi compiuti dagli sviluppatori continuano anche in questi giorni e in particolare oggi 18 ottobre con la diffusione di una nuova beta dell'applicazione per Android nella sua versione 2.19.297. Dopo aver esaminato solo ad inizio ottobre l'inclusione nel servizio di messaggistica, sempre nella sua versione sperimentale, di nuove schermate relative alla ...

WhatsApp si aggiorna in beta con una nuova splashscreen e segni concreti di tema scuro : La più recente beta di WhatsApp, numero 2.19.297, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen, ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione.

In arrivo la lista nera per i gruppi su WhatsApp : quel che suggerisce la beta 2.19.289 : WhatsApp non vuole saperne di arrestare la propria corsa verso l'evoluzione a tutto tondo: come riportato da 'wabetainfo.com' e potrete voi stessi riscontrare dal programma beta di Google Play, una delle ultime beta introdotte aggiunge la blacklist per i gruppi (in maniera tale da lasciare agli utenti il libero arbitrio circa chi può aggiungerli ai gruppi). Finora le impostazioni tra cui poter scegliere sono state tre: tutti, i miei contatti e ...

Dark mode e messaggi che si autodistruggono in WhatsApp pronti? L'ultima beta : Il cammino procede lento ma inesorabile verso la Dark mode ma pure i messaggi che si autodistruggono in WhatsApp. Gli sviluppatori hanno appena sfornato una nuova beta, questa volta per il sistema operativo Android che include appunto entrambe le novità con qualche nuovo dettaglio rilevanti. La versione dell'app è quella siglata 2.19.282, prontamente segnalata dall'informatore WAbetaInfo. Si parte con le novità relative alla Dark mode in ...