Mertens non basta | il Napoli ad un passo dall’impresa | 1-1 col Liverpool

Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan è ovunque - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola sbavatura che non compromette comunque una buona partita del portiere azzurro, sempre attento nelle altre occasioni. Sul gol di Lovren non può nulla. Maksimovic 6: La classica mossa di Ancelotti in Champions. Il serbo gioca da terzino bloccato e deve fare i conti con un Manè ...

CorSport : Mertens torna titolare a Liverpool. Non segna dal 23 ottobre : Dries Mertens è fermo a quota 116. Gliene mancano ancora 5 per raggiungere il record di Marek Hamsik. Proprio nel momento in cui sembrava non fermarsi più nella corsa all’ex capitano, Hamsik è arrivato a Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E la corsa al record ha segnato una battuta di arresto. Sulla sortita napoletana di Marek il quotidiano sportivo scrive: “qualcosa di suo lascia, forse un fluido o chi può dirlo, perché il suo concorrente ...

Napoli - Mertens non rientra a Castel Volturno : ha recuperato e si candida per Belgio-Cipro : Mertens ha recuperato dall’infortunio, vuole esserci per Belgio-Cipro Buone notizie per il Napoli arrivano dal Belgio e riguardano Dries Mertens. Il Mattino spiega che l’attaccante non rientrerà oggi in Campania per la ripresa degli allenamenti a CastelVolturno. Il giocatore sembra aver recuperato della botta subita in Russia e vorrebbe giocare domani contro Cipro. Oggi la decisione col ct Roberto Martinez. PER LEGGERE TUTTE ...

Ceccarini : ”Mertens e Callejon al momento non rinnovano ma non partono a gennaio” : NAPOLI – NM LIVE – Niccolò Ceccarini: “Mertens e Callejon al momento non rinnovano con il Napoli, ma non partono a gennaio, per Ibrahimovic Bologna in pole, per Tonali tanta concorrenza, Cavani via dal PSG” Ceccarini NAPOLI – Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, è intervenuto a “NapoliMagazineLive”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Ecco quanto dichiarato dal ...

Non solo Mertens - anche Allan all’Inter. Il brasiliano contropartita per due nerazzurri : Stando alle recenti dichiarazioni di Luca Leoni, giornalista vicino alla sfera nerazzurra, a Radio Punto Nuovo, Mertens ed Allan potrebbero vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione Mertens ed Allan potrebbero lasciare il Napoli a giugno, destinazione la Milano nerazzurra. “All’Inter interessa Mertens, ma se ne parlerà a giugno. Forse ci sarà un precontratto. Allan? Al momento non ci sono riscontri ma ho letto di questo ...

Inter - non solo Mertens : Marotta sarebbe interessato anche ad Allan : La situazione in casa Napoli continua ad essere incandescente. I risultati stentano ad arrivare con gli azzurri relegati al settimo posto in classifica, a ben cinque punti dalla zona Champions. Ruolino di marcia di gran lunga al di sotto delle aspettative visto che a inizio anno ci si aspettava che la squadra di Carlo Ancelotti potesse contendere il titolo alla Juventus con l'Inter terza incomodo. L'andamento della stagione, però, potrebbe ...

Di Marzio : «Il Napoli non ha mai fatto rivoluzioni a gennaio - Mertens spera di rinnovare» : A Sky Sport l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio rilascia dichiarazioni improntate al buon senso. Giustamente, il giornalista ricorda che il Napoli non ha mai fatto rivoluzioni a gennaio. In realtà nemmeno a giugno, aggiungiamo noi, ma a giugno men che mai. Nel Napoli non sono mai avvenute rivoluzioni a gennaio. Ne sarei davvero sorpreso conoscendo i tempi tecnici del Napoli. Per giugno sarà tutto da vedere. Bisognerà capire se saranno ...

Calciomercato Milan - Mandzukic non interesserebbe : si starebbe pensando a Olmo e a Mertens : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i dirigenti del Milan non sono interessati ad acquistare l'attaccante veterano della Juventus Mario Mandzukic. Il Nazionale croato è stato più volte al centro di voci che parlavano di un allontanamento dal club bianconero sin dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Le voci sul futuro alla Juventus di Mandzukic si sono intensificate quando è stato estromesso dalla liste della UEFA Champions ...

Inter-Mertens - parla Venerato : “Non si farà - ci arrivano smentite importanti” : Inter-Mertens, le ultime sul calciomercato del Napoli Ciro Venerato, collega della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calcionapoli24. Queste le sue parole. “Mertens-Inter? No, il matrimonio col belga non si farà e ci giungono autorevoli smentite, non di facciata, dalla dirigenza nerazzurra. Dries Mertens, infatti, non interessa tatticamente ad Antonio Conte che in quella zona del campo chiede sì un attaccante, ma ...

Zielinski e non Insigne - Mertens con Lozano : Sky Sport anticipa la formazione del Napoli : Maksimovic al centro della difesa con Koulibaly, Luperto a sinistra e non Mario Rui, Zielinski e non Insigne, Lozano a far coppia con Mertens in attacco. Sono queste le anticipazione di formazione di Sky Sport per Napoli-Atalanta, in campo alle 19. Per il resto dato per certo il rientro tra i titolari di Fabian Ruiz e Callejon. Milik resta in ballottaggio con Mertens per affiancare l’attaccante messicano. L'articolo Zielinski e non ...

Napoli - il messaggio di Maradona a Mertens : “mi mandi la sua maglietta e resti in azzurro - non c’è posto migliore” : Il Pibe de Oro ha mandato un messaggio al giocatore belga, consigliandogli di non lasciare Napoli perché non troverebbe un posto migliore in cui giocare La doppietta segnata in Champions League al Salisburgo ha permesso a Dries Mertens di salire al secondo posto della classifica all-time dei marcatori del Napoli, superando niente meno che Diego Armando Maradona. Cafaro/LaPresse Un traguardo storico, che il belga ha accolto con grande ...

Maradona al CdS : “Caro De Laurentiis non farti scappare Mertens” : Maradona su Mertens: “Per me non è stato un dispiacere essere superato da Mertens. A lui posso dire…” Nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport, Diego Armando Maradona ha rilasciato alcune dichiarazioni soprattutto in merito alle considerazioni su Mertens. Di seguito vi proponiamo uno stralcio dell’intervista. Su Mertens “Per me non è stato un dispiacere essere superato da lui nella ...

Maradona : “Mertens è nato centravanti ma non lo sapeva. De Laurentiis - non fartelo scappare” : Sul Corriere dello Sport Francesco Marolda intervista Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro racconta di vedere tutte le partite, soprattutto quelle di Coppa dei Campioni e di essersi emozionato a guardare quella del Napoli contro il Salisburgo: “Emozionante. Non bellissima, ma bella. Perché quando si vince è sempre bello”. Su Mertens, che ha raggiunto e superato il suo record in soli 90 minuti. “Mi è sempre piaciuto. È simpatico. Soprattutto è ...