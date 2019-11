Come Joe Pesci ruba la scena in «The Irishman»

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 27 novembre 2019) A detta di tutti, non volevo farlo. Joeera in pensione, fuori, dimenticatevelo. Il suo ultimo ruolo sullo schermo era arrivato quasi un decennio prima, in un film del 2010 intitolato Love Ranch, in cui una coppia visitava «il primo bordello legale in Nevada» e per il quale il termine «dimenticabile» è usato piùsperanza cheaspettativa, e non avrebbe mai recitato in The. In tutta onestà, il film ha avuto una lunga gestazione. Sono trascorsi circa dieci anni tra quando De Niro ha letto per la prima volta il libro su cui è basato, I Heard You Paint Houses, e quando le riprese sono finalmente iniziate. E mentre questo è stato frustrante per i protagonisti - artisti del calibro di Robert De Niro e Al Pacino - perha significato semplicemente avere più opportunità di dire di no. In tutto, secondo i ...

TizianaFerrario : Come creare un video falso e fare dire ad una persona cose che non ha mai detto. Tutte le trappole di internet. Dee… - fnapolisempre83 : @joeyloveg ajer' o' dicett ca parev o pesc' spada.... vedi come si chiama ora @Joe_Slama - noiselessmaris : 'Sai qual è una caratteristica degli psicopatici? Che per avere una vita ne imitano un'altra. L'ossessione. E tu se… -