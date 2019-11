Belen e De Martino a processo | loro non si presentano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Processo a porte chiuse per botte ai paparazzi : Belen Rodriguez e Stefano De Martino in tribunale per le botte ai paparazzi. Processo a porte chiuse per i fatti accaduti a Ponza nel 2012.

Belen e Stefano De Martino : al via il processo per presunte botte ai paparazzi nel 2012 : La scorsa estate, come un fulmine a ciel sereno, molti siti d'informazione hanno riportato la notizia del processo che avrebbero subito a breve Belen Rodriguez e Stefano De Martino per un episodio risalente al 2012. Oggi, 25 novembre, a Latina è iniziata la causa che vede i due coniugi accusati da alcuni paparazzi di aggressione al largo di Ponza: la coppia non era presente in aula e gli avvocati hanno chiesto ed ottenuto che i giornalisti ...

Stefano De Martino - Belen Rodriguez si è rivista con Iannone? Il gossip : Belen Rodriguez ha rivisto Andrea Iannone di nascosto da Stefano De Martino? Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio gossip: Belen ha rivisto Andrea Iannone? A diffonderlo è stata la pagina Instagram ‘Very inutil people‘, secondo cui la conduttrice di Tu Si Que Vales ha rivisto l’attuale compagno di Giulia De Lellis in un noto ristorante di Milano. In realtà questo gossip è morto sul nascere. Dopo approfondite ricerche, ...

Stefano De Martino e i ritocchi - Bianca Guaccero punge : 'Ex di Belen si somigliano tutti' : Stefano De Martino non l'ha mai ammesso direttamente, ma che il suo viso sia molto diverso rispetto a quello che aveva quando ha debuttato in tv è evidente a tutti. Mentre a "Detto fatto" si disquisiva dei presunti ritocchini fatti dal presentatore napoletano, Bianca Guaccero ha fatto un commento che ha trovato d'accordo gran parte dei telespettatori: tutti gli uomini di Belen Rodriguez si somigliano fisicamente. Jonathan su De Martino: 'Cosa ...

Bianca Guaccero e la frecciata a Stefano De Martino : “Si è fatto qualche ritocchino. Tutti gli ex di Belen si somigliano” : “Stefano, non ne avevi bisogno“. Così ha detto Bianca Guaccero nell’ultima puntata di Detto fatto su Rai 2 rivolgendosi a Stefano De Martino mentre commentava le affermazioni di Jonathan Kashanian, secondo cui l’attuale compagno di Belen Rodriguez ha fatto ricorso a qualche “ritocchino” dal chirurgo estetico. Era il momento della rubrica del ballerino e conduttore che ha mostrato la sua classifica degli uomini ...

Bianca Guaccero commenta i ritocchini di De Martino e fa una gaffe su Belen : Bianca Guaccero parla dei presunti ritocchini di Stefano De Martino e fa una gaffe su Belen Rodriguez. La conduttrice di Detto Fatto ha commentato insieme a Jonathan Kashanian i trattamenti a cui si sarebbe sottoposto l’ex ballerino di Amici. Sono trascorsi dieci anni da quando Stefano esordì nel talent di Maria De Filippi, conquistando tutti con la sua simpatia e bellezza. Da allora molte cose sono cambiate: De Martino ha sposato Belen ...

Stefano De Martino rifatto? Bianca Guaccero : “Gli ex di Belen si somigliano tutti” : Il commento della conduttrice durante lo spazio di 'Detto Fatto' dedicato agli uomini che hanno ceduto alla chirurgia...

Stefano De Martino e i ritocchini - Bianca Guaccero : «Non ne aveva bisogno - tutti gli ex di Belen si somigliano» : Stefano De Martino si sarebbe rifatto? Pare di sì, almeno secondo quanto è emerso durante “Detto Fatto”, condotto da Bianca Guaccero. Nello spazio dedicato a Jonathan Kashanian si parlava di uomini che si sono sottosti ai ‘ritocchini’. «Stefano, non ne avevi bisogno», ha detto Bianca Guaccero rivolgendosi direttamente al ballerino per poi concludere che gli ex di Belen Rodriguez finiscono con l’assomigliarsi ...

Bianca Guaccero - osservazione inaspettata su ex di Belen e ritocchini De Martino : Detto Fatto puntata, Bianca Guaccero sorprende tutti parlando degli ex fidanzati di Belen Rodriguez: il dettaglio che non le è sfuggito Bianca Guaccero ha sorpreso tutti durante il suo programma Detto Fatto. Ha parlato degli ex fidanzati di Belen Rodriguez e ha tenuto a sottolineare cosa li accomuna di più; non solo: ha fatto un’osservazione […] L'articolo Bianca Guaccero, osservazione inaspettata su ex di Belen e ritocchini De ...

“Mi riempi l’anima”. Belen - dedica inaspettata sui social : non è per Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Cecilia hanno lasciato tutti a bocca aperta. Volevano stupire e l’hanno fatto nel giorno del compleanno di papà Gustavo. A parlarne per prima è stata Belen che, tramite una Instagram story, ha spiegato che suo padre ha sempre voluto incidere un brano e, quest’anno, il suo desiderio si è concretizzato. Gustavo Rodriguez ha portato con sé, dall’Argentina, la sua passione per la musica: ha suonato diverse volte la chitarra, ...

Belen in fuga con De Martino. E reagisce su Instagram ai pettegolezzi : Un weekend romantico tra i colori autunnali della Franciacorta, così Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere le sue giornate lontano dai rumors degli ultimi tempi per dedicarsi soltanto al suo compagno Stefano De Martino. La showgirl argentina infatti, negli ultimi giorni è al centro di uno scandalo lanciato da Gabriele Parpiglia su Spy, secondo il quale la modella avrebbe avuto un flirt segreto con Andrea Damante. Una love story tanto breve ...

Belen Rodriguez riprende Stefano De Martino quasi nudo : Una vita in vacanza, potrebbe essere la colonna sonora della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia Vip che dopo mille vicissitudini è tornata insieme. Infatti, dopo essersi sposati nel 2013, solo due anni dopo si sono separati, per poi stupire di nuovo il pubblico con un ritorno di fiamma clamoroso. Dopo aver trascorso un’estate a Ibiza e vari weekend sia in montagna che al mare, si sono concessi una settimana alle ...

Belen - Stefano De Martino geloso della moglie? «Se n’è fatto una ragione…» : Belen, Stefano De Martino geloso della moglie? «Se n’è fatto una ragione…». La showgirl argentina ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio motivazione dedicato ai fan. Ma tra i commenti, qualcuno le ha chiesto della gelosia di Stefano e la sua risposta ha spiazzato tutti. Ma andiamo con ordine. Nel messaggio motivazionale per i fan, Belen ha scritto: «Non permettete a nessuno di fermavi, di demoralizzarvi. Se date rilevanza a ...

Stefano De Martino : «Sposare di nuovo Belén? Ho già dato - perseverare è diabolico» : Belén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveQuando le cose vanno talmente bene, si può correre il rischio di ...