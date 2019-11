Bagarre alla Camera sul Mes Lega e Fdi attaccano Conte

Ex Ilva - Lega contro governo con striscioni e cori : “A casa voi - non gli operai”. Bagarre alla Camera : Bagarre e tensioni a Montecitorio nel corso dell’informativa alla Camera del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull’ex Ilva . Al termine dell’intervento del capogruppo Riccardo Molinari, il gruppo della Lega ha esposto tre striscioni con scritto ‘A casa voi, non gli operai“, attaccando il governo sulla gestione della trattativa con ArcelorMittal. Non sono mancate le tensioni, soprattutto tra ...

Manovra - Faro (M5s) interviene ma viene interrotta dalla Lega : “Venduti - mai col Pd”. Bagarre in Aula - seduta sospesa : La deputata del M5s, Marialuisa Faro , inter viene per conto del proprio gruppo parlamentareper dire sì all’aggiornamento del Documento di economia e finanza, ma viene interrotta ripetutamente dai colleghi della Lega : “Venduti, mai col Pd“, “elezioni” sono i cori e le urla che si levano dai banchi del Carroccio. Il presidente di turno della Camera, Ettore Rosato, è costretto a sospendere la seduta . L'articolo ...

Rissa alla Camera dopo il taglio dei parlamentari : Bagarre tra deputati tra urla e spintoni : dopo il voto che ha approvato in via definitiva la riforma che prevede il taglio dei parlamentari, nell'Aula della Camera si è scatenata la bagarre: il caos nasce dall'annuncio del passaggio di Davide Galantino, ex M5s, a Fratelli d'Italia. Prima il parapiglia in Aula con un deputato ferito, poi la Rissa tra urla e spintoni in Transatlantico.Continua a leggere