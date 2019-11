Anci: 100 milioni in più nella Manovra

"Siamo entrati in pace e usciti in pace. Qualcosa siamo riusciti ad ottenere per i cittadini". Lo ha detto il presidenteDecaro, dopo l'incontro con il premier Conte sulla. "Siamo riusciti a neutralizzare quasi completamente l'effetto di due fondi di garanzia e ottenuto risorse in più rispetto allo scorso anno", ha aggiunto: 100mln in più nel 2020, ha detto. Alla riunione c'erano anche il ministro dell'Economia Gualtieri, la vice Castelli e il sottosegretario all'Interno Variati.(Di mercoledì 27 novembre 2019)