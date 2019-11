Xiaomi Mi Band 4 a 18 euro e Mi 9T Pro a 312 euro? Certo | con queste offerte pazzesche

Xiaomi Mi Band 3i - variante economica della Mi Band 3 senza cardiofrequenzimetro : Xiaomi Mi Band 3i è ufficiale. Si tratta di una versione più economica dell’attuale smartBand del brand cinese, Mi Band 3, rispetto alla quale è molto simile ma meno costosa, essendo priva del cardiofrequenzimetro. Attualmente è stata presentata per il mercato indiano, ma non è da escludere che in un secondo tempo Xiaomi possa decidere di commercializzarla anche in Europa, come soluzione a basso costo per aggredire il mercato. Sensore per ...

Vi presentiamo la Xiaomi Mi Band 3i : prezzo bassissimo - ma non arriverà in Europa : Ecco che è stata ufficializzata la Xiaomi Mi Band 3i, di cui vi avevamo parlato pochi giorni fa e dotata di uno schermo AMOLED da 0.78 pollici con risoluzione di 128 x 80 pixel. Il braccialetto intelligente ha dimensioni generali di 46,8 × 18,1 × 11 mm, un peso di 8.5 gr. (20 col cinturino), connettività Bluetooth 4.2 LE ed una batteria da 110mAh. La Xiaomi Mi Band 3i resiste anche all'acqua fino ad una profondità di 50 metri. C'è anche ...

La nuova Xiaomi Mi Band è indirizzata per chi è alla ricerca di un fitness tracker economico e basilare : Xiaomi ha appena annunciato la nuova Mi Band 3i, versione economica del modello Mi Band 3 ma priva di sensore HR per il battito cardiaco L'articolo La nuova Xiaomi Mi Band è indirizzata per chi è alla ricerca di un fitness tracker economico e basilare proviene da TuttoAndroid.

Non vi basta la Xiaomi Mi Band 4? Un altra Mi band il 21 novembre : La Xiaomi Mi band 4 è apprezzata un po' ovunque, ma immaginiamo sareste tutti felici di sapere che il produttore cinese è sul punto di lanciare un nuovo modello. Frenate gli entusiasmi: non si tratta della Mi band 5, attesa per il 2020. L'OEM ha pubblicato un teaser alquanto misterioso in cui è ben evidenziata la lettera 'i' e sullo sfondo il contorno di quella che sembrerebbe essere la Mi band 3. Un altro indizio arriva dalla divisione indiana ...

Xiaomi fissa la data di lancio di una nuova Mi Band : Xiaomi presenterà una nuova Mi Band in india il 21 dicembre. Il teaser lascia pensare a una Mi Band 3i, dedicata ai runner, ma le informazioni sono davvero poche. L'articolo Xiaomi fissa la data di lancio di una nuova Mi Band proviene da TuttoAndroid.

Quante offerte per acquistare Amazfit GTR e Xiaomi Mi Band 4 : ecco le migliori : Sono decisamente diversi, per prezzo e definizione, eppure Xiaomi Mi Band 4 e Amazfit GTR condividono un'autonomia difficile da raggiungere per gli altri. L'articolo Quante offerte per acquistare Amazfit GTR e Xiaomi Mi Band 4: ecco le migliori proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Note 10 disponibile da oggi in Italia con in regalo la Mi Band 4 : Lo Xiaomi Mi Note 10 è finalmente disponibile all'acquisto in Italia a 599,90 euro L'articolo Xiaomi Mi Note 10 disponibile da oggi in Italia con in regalo la Mi Band 4 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 4 a soli 26€ con il nostro Codice Sconto! : Cosa state facendo? Perché leggete queste parole? Datevi una mossa, scorrete verso il basso e acquistate la nuovissima Xiaomi Mi Band 4 ad un ottimo prezzo spedita dall’Italia! Nelle righe che seguono vi mostreremo in leggi di più...

Xiaomi Mi Band 4 in offerta sul sito di Unieuro ad appena 29 euro : Ottime notizie per chi sta prendendo in considerazione di entrare in possesso di una Xiaomi Mi Band 4 perché è tornata di nuovo in offerta, questa volta su Unieuro, con disponibilità immediata. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 in offerta sul sito di Unieuro ad appena 29 euro proviene da TuttoAndroid.

Problemi notifiche Xiaomi Mi Band 4 e 3 con Android 10 : pronta soluzione : Che la Xiaomi Mi Band 4 sia un vero gioiellino è cosa ormai risaputa: con quello che costa (34.99 euro è il prezzo ufficiale, ma è possibile reperirla anche a meno, risparmiando qualche euro, cosa che non fa mai male), è giusto che gli amanti del fitness e della tecnologia in generale corrano a provarla (attualmente non è periodo di particolari promozioni, ma scommettiamo che da un momento all'altro potrebbe scattare qualche iniziativa visto ...

Xiaomi Mi band 4 è in offerta a 27 - 99 euro su eBay : Xiaomi Mi band 4 continua a essere una delle smartband più desiderate. Oggi potete acquistarla a partire da 26,99 euro su eBay, con spedizione dall'Italia. L'articolo Xiaomi Mi band 4 è in offerta a 27,99 euro su eBay proviene da TuttoAndroid.

Si accende il Black Friday 2019 : Xiaomi Mi Band 4 già in offerta su Amazon : Si vede che il Black Friday 2019 si sta avvicinando: torna in offerta, per l'occasione, anche la Xiaomi Mi Band 4, il braccialetto intelligente del produttore cinese che tanto bene sta facendo presso il pubblico, che quasi l'ha incoronata smart-Band più interessante del periodo. L'apparecchio è proposto su Amazon al prezzo di 29.99 euro (in luogo dei 34.99 euro che in genere costa). La spedizione è gratuita, con disponibilità immediata ...

Bastano solo 8 euro per acquistare questo clone di Xiaomi Mi Band 4 - ora in offerta : Volete una smartBand che assomigli tanto (ma proprio tanto) a una Xiaomi Mi Band 4 spendendo meno di 10 euro? Ecco la vostra occasione perfetta. L'articolo Bastano solo 8 euro per acquistare questo clone di Xiaomi Mi Band 4, ora in offerta proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 4 aggiunge due utili funzionalità col nuovo aggiornamento : Il nuovo aggiornamento di Ni Fit, arrivato alla versione 4.0.11, porta un nuovo firmware per Xiaomi Mi Band 4 con alcune funzioni molto utili. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 aggiunge due utili funzionalità col nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.