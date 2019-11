Terminator Resistance : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Ci troviamo in un periodo di grandi uscite come Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order, Shenmue 3 e molti altri. Spesso decidere il periodo giusto per commercializzare un gioco non è semplice per un team di sviluppo, e quando si parla di Terminator lo è ancora meno. In questi giorni abbiamo passato del tempo in compagnia di Terminator Resistance, come si è comportato? Scopritelo con la nostra ...