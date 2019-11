Tassa rifiuti | nel decreto fiscale possibile uno sconto sulla Tari per i redditi bassi

Tassa sui rifiuti - arriva lo sconto sulla Tari : "Comuni obbligati" : Un emendamento al decreto legge fiscale prevede una riduzione della Tariffa della Tari nei casi in cui si verifichi una...

Tassa rifiuti : la raccolta costa 300 euro a famiglia - aumenti in 51 province : La Tassa sui rifiuti costa mediamente 300 euro all'anno a famiglia. L'Osservatorio di Cittadinanzattiva ha esaminato l'importo del tributo in tutti i capoluoghi italiani. Dalla pubblicazione del dossier "rifiuti urbani, costi qualità e tutele", è emerso un aumento di un euro rispetto alla Tassa rifiuti versata nel 2018. In 51 province è stato notato un incremento delle tariffe, mentre in 34 province la Tassa è diminuita, seppur di ...

Tassa rifiuti 2019 : quanto costa al sud e al nord - le differenze per regione : Tassa rifiuti 2019: quanto costa al sud e al nord, le differenze per regione quanto si paga di Tassa rifiuti in Italia nel 2019? E quali sono le differenze tra nord e Sud? Possiamo dare una risposta a queste domande grazie a un report elaborato dall’Osservatorio Prezzi& Tariffe della Onlus Cittadinanzattiva. Grazie a tali dati sappiamo che l’importo medio della Tassa rifiuti in Italia nel 2019 ammonta a 300 euro. La regione dove si paga ...

Tassa sui rifiuti : batosta da 300 euro a famiglia - ma il picco è al Sud : Secondo l'Osservatorio nazionale di Cittadinanzattiva il divario territoriale sul costo della Tari è molto marcato: in...

Tassa rifiuti - al Sud costa di più : 12.19 Trecento euro: a tanto ammonta in media nel 2019 la Tassa dei rifiuti in Italia, con forti differenze territoriali. La regione più economica è il Trentino Alto Adige, con 190 euro, la più costosa la Campania, con 421. Catania è il capoluogo di provincia più caro ( 504euro, e un aumento del 15,9% sul 2018). Sono i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che prende come riferimento una famiglia di 3 persone con casa ...

Tassa rifiuti - 300 € il costo medioLa Campania è la regione più cara : Nel 2019 in Italia la spesa media a famiglia per la Tassa dei rifiuti urbani è di circa 300 euro. Ma le differenze territoriali sono molto marcate: la regione più economica è il Trentino Alto Adige, con 190 euro, la più costosa la Campania con 421. Catania è il capoluogo di provincia più costoso (504 euro e un aumento del 15,9% rispetto al 2018), Potenza il più economico (121 euro e un decremento ...