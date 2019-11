Lecce | auto travolge gli operai in strada | 4 morti e un ferito grave

Auto travolge gruppo di operai nel Leccese - 4 morti e un ferito : Quatto persone sono morte martedì mattina in un incidente sulla circonvallazione di Galatone, nel Salento. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime e il ferito sono operai della ditta Eco.Man Salento, impegnati in lavori di potatura degli ulivi lungo la strada. La quarta vittima è il conducente di una Golf che ha perso il controllo dell'Auto e si è scontrato con il camion sul quale stavano lavorando gli ...

Lecce - una giovane coppia costretta a dormire da mesi in auto : 'Aiutateci a trovare casa' : Quella che arriva da Carmiano, paese in provincia di Lecce, è una storia davvero molto triste. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva locale Tele Rama, pare infatti che una giovanissima coppia sia costretta a dormire da mesi in auto. Questo perché lei, che ha solo 18 anni, sarebbe rimasta incinta del suo attuale compagno, che compirà 20 anni tra qualche giorno. I due adesso vivono insieme, ma non hanno un alloggio fisso. Recentemente ...

Lecce - schianto con l'auto nella notte di Halloween : giovane perde la vita a 17 anni : Ancora sangue sulle strade del Salento, dove la notte scorsa, durante la serata dedicata alla festa di Halloween, una ragazza di 17 anni, Siria Fanciullo, è deceduta a causa di un violento schianto in auto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che la ragazza viaggiasse insieme ad altre tre persone a bordo di una Renault Clio sulla strada statale 275, che collega Lucugnano (frazione di Tricase) ad Alessano. nella stessa vettura quindi ...

Incredibile a Lecce - incendia auto dell’allenatore dei ‘giovanissimi’ : una denuncia : Incredibile episodio che si è verificato a Lecce, è emerso nelle ultime ore che sarebbe stato un risentimento per la mancata convocazione del figlio nell’Under 15 del club giallorosso a portare un uomo a mettere in atto un incendio doloso. L’episodio risale all’ottobre dell’anno scorso, nel dettaglio un uomo devastò l’auto dell’allenatore Paolo Piliego, 57 anni di Brindisi, la vettura del tecnico dei ...

Lecce - auto schiacciata da due Tir sulla superstrada per Brindisi : perde la vita una donna : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, proprio in direzione del capoluogo adriatico. Secondo quanto riferito dai media locali, una Citroen C3 è rimasta schiacciata tra due tir, forse durante una fase di sorpasso. Ad avere la peggio è stata una donna alla guida dell'utilitaria, che purtroppo ha perso la vita: si tratta di una 58enne residente a San ...

