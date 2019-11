F1 | GP Abu Dhabi 2019 | Ferrari | uno tra Leclerc e Vettel è di troppo? Convivenza forzata

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : la Ferrari riparte dopo il disastro di Interlagos. Rapporti tesi tra Vettel e Leclerc : La Ferrari carica armi e bagagli e si prepara per l’ultimo appuntamento della propria stagione. Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà il 21° ed ultimo appuntamento del Mondiale 2019. Una stagione che, senza mezzi termini, è stata vissuta sull’ottovolante per la scuderia di Maranello, con la chiarissima sensazione che non si sia dato il meglio e che non si veda l’ora di mettersi alle spalle questi mesi. Mesi intensi, spesso dolorosi ...

Formula 1 - cala il sipario sul Mondiale con il Gp di Abu Dhabi : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Va in scena nel prossimo week-end l’ultimo Gran Premio della stagione, in programma sul circuito di Yas Marina cala il sipario sul Mondiale 2019 di Formula 1, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e da Lewis Hamilton, capace di conquistare il sesto titolo della propria carriera. L’ultimo appuntamento dell’anno è fissato ancora una volta ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina che chiuderà un’annata piena di ...

F1 - programma GP Abu Dhabi 2019 : orari - tv - streaming - palinsesto TV8 e Sky : Sta per calare il sipario sul Mondiale di Formula Uno 2019. Siamo pronti, infatti, per il 21esimo ed ultimo appuntamento, quello del Gran Premio di Abu Dhabi. Sul circuito di Yas Marina, incastonato tra Golfo Persico, dune del deserto e strutture avveniristiche, team e piloti cercheranno l’ultima vittoria di tappa, per salutare al meglio l’annata e darsi l’arrivederci verso l’attesissimo 2020. Chi coglierà l’ultimo ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : le gomme scelte dai piloti. Leclerc e Vettel con una differenza - Red Bull aggressiva : La Pirelli ha comunicato le gomme scelte dalle varie scuderie per il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 29 novembre – 1° dicembre. Sul circuito di Yas Marina andrà in scena l’appuntamento conclusivo della stagione, si tornerà in pista a due settimane dal GP del Brasile vinto da Max Verstappen ma passato alla storia per l’incidente tra Sebastian Vettel e Charles. Le Ferrari sperano in ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : programma - orari e tv. Il calendario dell’ultimo fine settimana stagionale : Ultimo weekend del Mondiale 2019 di F1 (29 novembre-1° dicembre). Si andrà sul tracciato di Abu Dhabi e la Ferrari cercherà di chiudere nel migliore dei modi una stagione dai due volti: male nella prima parte e bene nella seconda. Con i giochi ormai fatti, il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc andranno a caccia del successo per lasciare il segno. Attenzione, però, alle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Manuel Lombardo e Odette Giuffrida punti fermi dell’Italia in attesa di recuperare il miglior Fabio Basile : Il Grand Slam di Abu Dhabi 2019 si è concluso ed è dunque arrivato il momento di tracciare un bilancio complessivo della manifestazione per quanto riguarda la Nazionale italiana di Judo. La selezione tricolore ha brillato specialmente nella prima giornata e si è guadagnata un ottimo quinto posto nel medagliere del sesto Grand Slam stagionale (il penultimo prima dell’appuntamento di Osaka) con un bottino di un primo ed un secondo posto ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Nikoloz Sherazadishvili concede il bis nei -90 kg - Italia non protagonista nell’ultima giornata : Terza e ultima giornata di incontri nel Grand Slam di Abu Dhabi di Judo. Nel day-3 l’Italia ha lasciato spazio al resto del mondo, dopo il primo giorno trionfale per i nostri colori, con il successo dell’eccezionale Manuel Lombardo (-66 kg) e il secondo posto per Odette Giuffrida (-52 kg). Spazio dunque a cinque categorie per la chiosa: -90 kg, -100 kg e +100 kg maschili; -78 kg e +78 kg femminili. Partendo dalle categorie degli ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Gwend e Centracchio settime nei -63 kg - subito fuori Basile al rientro : Dopo una prima giornata stellare caratterizzata dal trionfo monumentale di Manuel Lombardo nei -66 kg e dall’incoraggiante secondo posto di Odette Giuffrida nei -52 kg, la Nazionale italiana di Judo quest’oggi non ha brillato particolarmente al Grand Slam di Abu Dhabi 2019 nonostante alcune buone prestazioni concludendo di fatto la manifestazione (domani non gareggerà nessun azzurro) con un bottino complessivo di un oro e un argento. ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Manuel Lombardo trionfa nei -66 kg da dominatore - Odette Giuffrida è seconda nei -52 kg : Un primo giorno da raccontare ai nipotini quello vissuto dai colori azzurri nel Grand Slam di Judo ad Abu Dhabi, competizione di altissimo livello che assegna punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Sul tatami degli Emirati Arabi i protagonisti assoluti in casa nostrana sono stati Manuel Lombardo e Odette Giuffrida, autori di due prestazioni magnifiche a conferma di quanto messo in mostra nell’ultimo ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Odette Giuffrida punta a bissare il successo del 2018 - azzurri a caccia di punti fondamentali per il ranking olimpico : Comincia domani con le prime cinque categorie di peso in gara il Grand Slam di Abu Dhabi 2019, competizione di altissimo livello che assegna punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 per il Judo. Negli Emirati Arabi Uniti va in scena il sesto Grand Slam della stagione, il penultimo prima dell’appuntamento di Osaka e del Masters (riservato ai migliori 16 del ranking mondiale per ciascuna categoria) di fine anno in ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : i convocati dell’Italia. Assenti Marconcini e Mungai : La Nazionale italiana di Judo torna protagonista sul tatami nel penultimo Grand Slam del 2019, che si terrà ad Abu Dhabi dal 24 al 26 ottobre. Una competizione che vedrà ai nastri di partenza oltre 500 atleti e la concorrenza sarà di alto livello. La selezione del Bel Paese viene dai riscontri positivi ottenuti in Brasile, dove Odette Giuffrida (vincitrice nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno fatto vedere cose importanti. ...

