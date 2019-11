Arnold Schwarzenegger e Joseph Baena | tale padre tale figlio | la passione comune per il

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 26 novembre 2019)sembra intenzionato a seguire le orme del. Su Instagram, ha pubblicato un paio di scatti che lo ritraggono con i muscoli in bella mostra per una sfida social. Il ventiduenne coltiva ormai da anni laper il culturismo. Guardando lo scatto che lo ritrae, è impossibile non tornare con la mente agli esordi di suoa confronto Prima di diventare una star hollywoodiana e poi darsi alla politica,era un culturista. Ha partecipato spesso a ‘Mister Olympia’, una delle manifestazioni internazionali più importanti dedicate a chi pratica il culturismo. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80, si è aggiudicato ben sette volte la medaglia d’oro. Anche ilsi sta impegnando a fondo nello stesso ambito. Non è detto che un giorno non riesca a raggiungere gli stessi ...

