Trovato cadavere in un canale nel frusinate | verifiche in corso

Ancona - Trovato in mare il cadavere di una ragazza irlandese : Nella notte ad Ancona i vigili del fuoco e una motovedetta della Guardia Costiera hanno recuperato in mare, davanti al cantiere ex Isa Yacht, il corpo senza vita di una ragazza irlandese di 30 anni. La giovane faceva parte dell'equipaggio di uno yacht di 52 metri battente bandiera delle Isole Cayman, che da circa 20 giorni si trova ormeggiato presso il cantiere navale della Palumbo Superyachts per dei lavori di manutenzione.Al momento non ...

Cile - morta un’altra donna : Trovato il cadavere della fotografa Albertina Martinez Burgos : Dopo El Mimo, in Cile è stata trovata morta un'altra donna: si tratta della fotografa Albertina Martinez Burgos. Il cadavere è stato ritrovato all'interno del suo appartamento e la polizia sta indagando per un presunto omicidio. La donna aveva ripreso le proteste di piazza: le sono stati rubati, inoltre, la macchina fotografica e il computer su cui si trovavano le immagini scattate.Continua a leggere

Ragazza precipita da mega yacht : il suo cadavere Trovato in mare : Questa mattina, poco prima dell'alba, il suo corpo è stato trovato in mare. La vittima è una Ragazza irlandese di 30 anni che lavorava a bordo di uno yacht di lusso partito da Venezia. Il cadavere della giovane era stato notato dai suoi colleghi nei pressi del cantiere navale Palumbo Superyachts - Isa di Ancona. Il maxi-yacht di 59 metri era infatti ancorato nel porto per una manutenzione ai motori resasi necessaria all'improvviso. Così i membri ...

Trieste - Trovato cadavere sgozzato in un sacco - confessa la compagna : “Ho ucciso io Libero” : Svolta nell'omicidio di Libero Foti, il 75enne trovato cadavere in un sacco dell'immondizia sul balcone della sua casa a Trieste. Ha confessato il delitto la sua ex compagna, Olena Leri, ucraina di 65 anni: lo avrebbe soffocato e colpito con un una lama al collo al culmini di una lite scoppiata perché lui non voleva che lei rientrasse nel suo paese d'origine.Continua a leggere

Ancona - Trovato in mare il cadavere di una 30enne irlandese : faceva parte dell’equipaggio di uno yatch battente bandiera delle Cayman : Il corpo senza vita di una ragazza irlandese di 30 anni è stato recuperato questa mattina all’alba in mare ad Ancona, nei pressi del cantiere navale Palumbo Superyachts. Dopo alcune segnalazioni, il corpo è stato recuperato verso le 4.20 di questa mattina dai Vigili del Fuoco e da una motovedetta della Guardia costiera. secondo le prime informazioni, la ragazza faceva parte dell’equipaggio di uno yacht, battente bandiera isole Cayman, che ...

Cadavere riTrovato in un sacco a Trieste : donna indagata confessa : Ha confessato ed è indagata per omicidio la convivente di Libero Foti: secondo la ricostruzione degli inquirenti ha soffocato il 75enne con un sacchetto per l’immondizia. Poi la donna avrebbe chiuso il Cadavere dentro alcuni sacchi, sistemandoli sul balcone, dove sono stati ritrovati il 2 novembre. La confessione è arrivata telefonicamente dall'Ucraina, nel corso di un primo contatto il 13 novembre scorso, al pm e agli investigatori. Poi lo ...

Cadavere riTrovato in un sacco a Trieste : donna indagata per omicidio : È indagata per omicidio la convivente di Libero Foti: gli inquirenti sospettano che sia stata lei a soffocare il 75enne con un sacchetto per l’immondizia. Poi la donna avrebbe chiuso il Cadavere dentro ad alcuni sacchi, sistemandoli sul balcone, dove sono stati ritrovati il 2 novembre. A tracciare la ricostruzione è stata la Squadra mobile di Trieste secondo cui la donna, di origini ucraine, avrebbe ucciso il convivente perché non voleva che ...

Donna indagata per omicidio. Il cadavere del convivente Trovato in un sacco : Si sarebbe opposto al ritorno nel proprio paese della convivente ucraina e perciò quest’ultima, forse per difendersi da una aggressione di lui, al culmine di una lite, lo avrebbe soffocato con un sacchetto nero di quelli utilizzati per l’immondizia, uno di quelli nei quali ne ha poi chiuso il cadavere, che ha sistemato sul balcone. È la ricostruzione della morte di Libero Foti fatta dalla Squadra mobile di Trieste ...

Trieste - cadavere di un anziano Trovato in un sacco : fermata la convivente ucraina - è indagata per omicidio : Si è opposto al ritorno nel proprio paese della convivente ucraina e perciò quest’ultima, forse per difendersi da una aggressione di lui, al culmine di una lite, lo ha soffocato con un sacchetto nero di quelli utilizzati per l’immondizia, uno di quelli nei quali ne ha poi chiuso il cadavere, che ha sistemato sul balcone. È la ricostruzione fatta dagli inquirenti sulla morte di Libero Foti, l’uomo di 75 anni trovato il 2 novembre chiuso in ...

Albarella - risolto il giallo del cadavere Trovato in spiaggia : è di Valentina Trolese : È di Valentina Trolese il corpo rivenuto sulla spiaggia di Alberella in stato di decomposizione. Sarebbero stati i familiari a riconoscere la donna, 63 anni e scomparsa il 19 ottobre, dai vestiti che indossava. Tuttavia, manca l'ufficialità che arriverà solo con i risultati dell'esame del Dna. Confermato che il cadavere non appartiene a Samira El Attar.Continua a leggere

“Sono i suoi vestiti!”. Cadavere riTrovato in un fiume - per i familiari non c’è dubbio : è lei : Tutto è iniziato quando i vigili del fuoco hanno recuperato portandolo in secca sulla spiaggia di Albarella il corpo senza vita di una donna, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo e’ stato avvistato dal mare nel primo pomeriggio di domenica 17 novembre, non molto distante dalla spiaggia. Sul posto a constatare il decesso è intervenuto il medico di guardia di Rosolina. Subito dopo sono intervenuti anche i carabinieri. Il caso ora e’ in ...

Viareggio - Trovato in una roulotte un cadavere in decomposizione : forse è una donna : Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una roulotte in un terreno nella frazione di Viareggio di Torre del Lago. Ad accorgersi del corpo senza vita sono stati i proprietari del terreno stesso, che erano andati lì per controllare alcuni animali e che sono stati attratti da un odore acre che proveniva dalla roulotte.Continua a leggere

Il mistero del cadavere senza testa Trovato a Scoglitti : E’ ancora presto per sapere a chi appartiene il cadavere senza testa trovato venerdì scorso, 15 novembre, nella spiaggia di Scoglitti

Cadavere mutilato Trovato sulla spiaggia di Scoglitti : Il Cadavere mutilato di una persona è stato trovato stamattina nella spiaggia di Scoglitti nei pressi del Faro. E' in stato avanzato di decomposizione