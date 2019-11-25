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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20 | 00 ANCORA  PROBLEMI AL Traffico PER  I TANTI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI  IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI ...

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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20:00 (Di lunedì 25 novembre 2019) ANCORA  PROBLEMI AL Traffico PER  I TANTI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI  IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma E PROPRIO PER INCIDENTI  RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI  SU VIA ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DEL FOSSO DEL TORRINO  RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI ANCHE SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON VIA DELL’ALMONE,  SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI  SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  MA PER Traffico TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA  VERSO SAN GIOVANNI  FILE PER LAVORI SULLA SALARIA  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST VERO Roma  CODE PER LAVORI ANCHE   SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO VERSO OSTIA  PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE  ORA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E  IN ESTERNA TRA L LA Roma FIUMICINO E LA ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20:00: ANCORA PROBLEMI AL TRAFFICO PER I TANTI INCIDENTI… - ginniko_72 : @Roma e na cifra de traffico porcoddiooooo - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: e a Roma hanno messo sotto inchiesta gli uomini che gestivano sue casseforti «politiche», ovvero le fondazioni Open ed… -

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