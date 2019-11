Rieti.Fuga gas in appartamento:un morto

Una violenta esplosione in unha causato la morte di un uomo. E' successo verso le 22:30 in una palazzina a. A provocare la deflagrazione sarebbe stata unadi gas, forse fuoriuscito da una bombola di cucina. Nell'abitazione c'erano anche una donna, che è stata portata in ospedale, e due ragazzi, forse i figli, che sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118e le forze dell'ordine. Gli accertamenti sono in corso.(Di martedì 26 novembre 2019)