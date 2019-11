Pistoia | Don Biancalani fa cantare Bella Ciao in chiesa al termine della messa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Nonostante l’ammonimentoCuria pistoiese dei giorni scorsi, don Massimo, il parroco di Vicofaro (in provincia di) da anni impegnato nell’accoglienza ai migranti, come aveva annunciato, ieri ha invitato a’ aldomenicale, nelladi Vicofaro. Nella sua pagina facebook, lo scorso giovedì, il sacerdote aveva pubblicato il post “anche Vicofaro non si lega. Nessun dialogo con chi fomenta odio”. La diocesi aveva subito risposto con una nota stampa, ricordando che insi devono eseguire solo canti appropriati. “Non c’è proprio nulla da fare don, parroco di Vicofaro, non riesce a stare lontano da telecamere e taccuini dei giornalisti e nonostante l’aperto dissensodiocesi, aldomenicale ha invitato lo sparuto gruppo di fedeli ...

