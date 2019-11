Maltempo | Coldiretti | “Il Po cresce di 4 metri in 48 ore”

Maltempo - Coldiretti : In Italia quinto anno più caldo di sempre : Il Maltempo che colpisce duramente l’Italia a novembre arriva in un 2019 bollente che si classifica al quinto posto tra i più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,83 gradi rispetto alla media. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della nuova allerta della protezione civile, sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi dieci mesi dell’anno. “L’anomalia – sottolinea la Coldiretti – si fa ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “6 milioni di danni tra Bolognese e Modenese” : Cinque milioni di euro in provincia di Bologna, e un milione di euro nel Modenese. E’ questa la prima stima – stilata dalla Coldiretti Emilia-Romagna – dei danni causati nella zona di Budrio e in provincia di Modena dal Maltempo che si abbattuto sull’Emilia-Romagna nei giorni scorsi e che ha visto “800 ettari di terreno coltivato completamente sommersi, più danni alle strutture, alle macchine, a strade e ferrovie e ...

Maltempo - Coldiretti : 7mln in zone rischi : 14.05 Sono circa sette milioni gli italiani che vivono in areee a rischio frane,alluvioni e esondazioni di fiumi. Lo dice Coldiretti sottolineando i gravi danni all'agricoltura e la richiesta di procedura per stato di calamità in molte zone colpite dal Maltempo. I recenti nubifragi accompagnati dal forte vento hanno causato perdita di alimenti per bestiame,piante sradicate, serre divelte, frutteti e coltivazioni distrutte, attrezzature ...

Maltempo - Coldiretti : danni all’agricoltura in Val di Cecina : “Al momento la situazione piu’ difficile riguarda la Val di Cecina, dove l’esondazione in piu’ punti del fiume Cecina ha coinvolto diversi campi coltivati”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che ci sono “numerose aziende completamente sott’acqua a Ponteginori, frazione del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa): almeno cinque di loro da anni inviano regolarmente richieste agli enti per la ...

Maltempo - Coldiretti : il fiume Po gonfiato di 1 - 5 metri in 24 ore a causa dei nubifragi : Il Po si è gonfiato di circa 1,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti senza tregua. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti a Boretto in provincia di Reggio Emilia che è rappresentativo della situazione di sofferenza dei corsi d’acqua come dimostra l’allerta emessa da Protezione civile e Arpae anche con codice rosso, per la tenuta dei corsi d’acqua nella pianura emiliana. Gli ...

Maltempo - Coldiretti : sei nubifragi al giorno a novembre : A novembre in Italia ci sono stati 6 nubifragi al giorno con tempeste di pioggia, vento, trombe d’aria e grandine con un aumento record del +57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di Maltempo sulla Penisola che ha fatto salire a milioni di euro i danni nelle campagne da nord a sud del paese. L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai ...

Maltempo - Coldiretti : bilancio danni nei campi - persi milioni di euro : milioni di euro di danni nelle campagne devastate dai nubifragi dal Nord al Sud del Paese con piante sradicate, serre divelte, ortaggi distrutti e frutteti affogati anche dall’acqua del mare sulle isole attorno a Venezia. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Veneto alla Puglia, dalla Calabria alla Basilicata alla Campania e ha danneggiato duramente i raccolti autunnali a ...

Maltempo - Coldiretti : 4 nubifragi al giorno in questo autunno pazzo : Dall’inizio dell’autunno si contano 4 nubifragi al giorno con tempeste di pioggia, vento, trombe d’aria e grandine in Italia. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di Maltempo da nord a sud della Penisola. Un autunno pazzo – continua la Coldiretti – caratterizzato all’inizio da temperature bollenti senza la caduta delle foglie perché le piante con il caldo non entrano nella fase di riposo ...

Maltempo - Coldiretti : “Chiude la vendemmia - addio a 1 bottiglia su 5” : Con l’arrivo del Maltempo si conclude la vendemmia 2019 che per effetto del clima anomalo registra un taglio della produzione del 20% rispetto allo scorso anno, che significa addio ad una bottiglia di vino made in Italy su cinque, anche se l’Italia mantiene comunque il primato mondiale tra i produttori. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti presentato per la Giornata del Ringraziamento festeggiata a partire dal week end di San Martino ...

Maltempo - Coldiretti : 9 comuni su 10 a rischio frane o alluvioni : Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che sono saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni e disagi in campagna dalla Liguria alla Campania” : Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott’acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell’ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull’Italia. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - a un anno da Vaia 6 alberi su 10 ancora a terra (3) : (Adnkronos) - “Nelle aree colpite si sta facendo largo l’idea di gestire i territori con un vero e proprio piano regolatore verde – aggiunge il presidente Cerantola – che garantisca l’ambiente, valorizzi nuove attività agricole dove possibile e risponda alle esigenze di rifornimento della filiera su

Maltempo : Coldiretti Vicenza - a un anno da Vaia 6 alberi su 10 ancora a terra (2) : (Adnkronos) - “Al danno ambientale si aggiunge quello economico – sottolinea il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – con importanti ripercussioni sull’intera filiera del legno e sul turismo con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco, in aree spesso a rischio spopolamento

Maltempo : Coldiretti Vicenza - a un anno da Vaia 6 alberi su 10 ancora a terra : Vicenza, 28 ott. (Adnkronos) - Sei alberi su dieci sono ancora a terra ad un anno dalla tempesta Vaia che, con piogge e raffiche di vento ha colpito la montagna vicentina ed altri territori del Nord Italia, provocando la strage di circa 14 milioni di piante su una superficie di oltre 41mila ettari.