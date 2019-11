Lecce-Cagliari 2-2 | le pagelle di CalcioWeb | Nainggolan trascinatore | follie di

Gol - emozioni e… botte - il Lecce ferma il Cagliari : rimonta della squadra di Liverani - finisce 2-2 [FOTO] : In attesa del match tra Spal e Genoa che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si è concluso l’importante match delle 15 (inizialmente previsto per le 20.45 di domenica e rinviato per maltempo) tra Lecce e Cagliari, partita di grande tensione nel finale, partita veramente incredibile con la rimonta della squadra di Liverani. Il Cagliari gioca da grande squadre e si conferma in un momento veramente positivo, nel ...

Lecce-Cagliari rinviata : i tifosi salentini ospitano nelle loro case gli "avversari" cagliaritani : Domenica 24 novembre una forte pioggia torrenziale ha investito Lecce, costringendo l’arbitro (dopo tre sopralluoghi) ad annullare la partita tra Lecce e Cagliari. Il match è stato posticipato al lunedì 25 novembre. Si preannunciava dunque una trasferta a vuoto per i tifosi cagliaritani, ma così non è stato. I tifosi salentini si sono infatti offerti di ospitare nelle loro case i tifosi sardi per la notte, ...

UFFICIALE – Lecce-Cagliari si gioca : ecco le formazioni ufficiali : Lecce-Cagliari, la gara rinviata ieri per avverse condizioni meteo si giocherà regolarmente alle 15 Lecce-Cagliari, le condizioni meteo sono nettamente migliorate: si gioca regolarmente il match della 13^ giornata di Serie A, in programma alle 15.00 il recupero della sfida al Via del Mare, gara prima posticipata e poi rinviata nella serata di domenica per via dell’impraticabilità del campo. formazioni ufficiali Lecce-Cagliari LECCE ...

Lecce-Cagliari - la situazione : si gioca regolarmente : Si completa la tredicesima giornata del campionato di Serie A, due le partite nella giornata di oggi, in serata il match tra Spal e Genoa che si affrontano in un vero e proprio scontro per salvezza, alle 15 invece si gioca Lecce-Cagliari. Il club sardo sta disputando una stagione incredibile, è reduce da una serie di risultati utili consecutivi ed adesso punta ad un nuovo successo, di fronte una squadra un pò in difficoltà ma solo dal ...

Partita rinviata per maltempo : "I tifosi del Lecce ospitano in casa gli ultrà del Cagliari in trasferta" : Dopo il lungo viaggio, la beffa della Partita rinviata per pioggia. Ma in supporto dei caglaritani arrivano i salentini. "Un bel gesto dopo una serata buia e di maltempo" spiega il patron del Lecce

Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa - probabili formazioni : si parte alle ore 15 : 00 - nel Genoa ritorna Criscito! : LECCE CAGLIARI probabili formazioni- Partita rinviata a causa del maltempo e Lecce-Cagliari pronta a rientrare nel vivo a partire dalle ore 15:00. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, out Mancosu: Shakov agirà a sostegno di Lapadula e La Mantia. Ospiti disposti a specchi, con Nandez in campo dal 1′. In attacco spazio […] L'articolo Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa, probabili formazioni: si parte alle ore 15:00, nel Genoa ...