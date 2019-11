Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) (foto: Getty Images) “Educare al pensiero critico ci permette di affrontare la complessità”. La complessità riguarda l’immagine delche ci restituisce la scienza, rispetto alla quale la tentazione di reagire semplificando sta mostrando tutti i suoi limiti. Per affrontare la contemporaneità, il messaggio lanciato daldell’UniversitàGianmariodurante l’inaugurazione dell’anno, servono una formazione interdisciplinare e l’apertura alla complessità. Nella sua relazione ha definito il 2019 come l’anno del ritorno alla complessità. Che cosa intende? “Ilin generale, la scienza in particolare, stanno evolvendo verso traiettorie che restituiscono un’immagine sempre più complessa, ovvero più ricca dal punto di vista delle variabili che lo caratterizzano. Negli ultimi anni abbiamo visto un ...

_bufale_ : Il rettore Verona all’apertura dell’anno accademico della Bocconi: “Il mondo di oggi è complesso. Tentare di sempli… - MilanoCitExpo : Il rettore Verona all’apertura dell’anno accademico della Bocconi: “Il mondo di oggi è complesso. Tentare di sempli… - rosalbareggio : RT @Unibocconi: Il rettore Gianmario Verona sale sul palco per la sua relazione inaugurale dell’anno accademico 2019-2020 #WeAreOpen https:… -