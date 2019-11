Di Maio e Di Battista | lasciate il M5s E passate con Vox Italia di Fusaro

Di Battista - Appendino e Taverna nel team che affiancherà Di Maio : Un nuovo vertice, stavolta a tre (con Di Maio e Grillo ci sarà anche Casaleggio) deciderà la «regia dei 5 Stelle»: dieci giorni per una svolta attesa

Luigi Di Maio - pizzino a Beppe Grillo prima del faccia a faccia : "Dopo di me c'è solo Alessandro Di Battista" : Pace fatta, almeno in apparenza, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo. L'incontro a Roma in hotel è finito con una tregua armata, spacciata dai diretti interessati come tregua a tutto tondo. Il comico, per esempio, dice: "Il capo politico è Luigi Di Maio, non rompete i co***". Messaggio rivolto al sempr

Asse ritrovato tra due big del M5S - Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pronti a rompere con il Pd e andare al voto : Luigi Di Maio e Alessandro Battista sono pronti a riprendersi le redini del partito e alle elezioni anticipate. Questa indiscrezione è apparsa su uno dei più seguiti e letti giornali d’Italia “La Repubblica”. Secondo il noto giornale Di Maio e Alessandro Battista sono stufi dell’alleanza con il Pd che provoca solo un’emorragia di voti al M5S e rende ingovernabile il paese e sono pronti a staccare la spina all’esecutivo ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - intesa ritrovata : non solo crisi di governo - voci sul piano M5s : Luigi Di Maio è in prima linea nel criticare il governo di Giuseppe Conte sul fondo salva-Stati. E per chi tiene alla vita dell'esecutivo è la conferma di un sospetto: che Di Maio, incapace di convivere con il Pd, ammaliato dalle sirene sovraniste che sente forti nel Paese, non aspetti altro che la

Alessandro Di Battista - morta la madre : funerali domani. Di Maio : M5S ti manda tanta forza : È venuta a mancare la madre di Alessandro Di Battista. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti all'esponente M5S, che, su Facebook, ringraziando per la vicinanza, comunica che i funerali...

M5s - è morta la madre di Alessandro Di Battista. Di Maio : “Il Movimento ti abbraccia” : La madre di Alessandro Di Battista, Maria Grazia Mercuri, è morta a 74 anni dopo una lunga malattia. “Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto. I funerali di una grande donna, mia madre, si terranno domani alle 11 a Roma a Santa Chiara, piazza Giuochi Delfici. Evviva Lei”, ha scritto su Facebook l’esponente M5s rispondendo ai messaggi di cordoglio scritti sul suo profilo. Poco dopo ha anche annunciato una raccolta fondi per ...

Alessandro Di Battista in Iran - i veri motivi della fuga. "Deluso dal M5s" - colpo pesantissimo per Di Maio : Alessandro Di Battista lascia nuovamente l'Italia e dopo il viaggio in Sudamerica con relativo libro è pronto a partire per l'Iran. Secondo il Corriere della Sera, in edicola il 7 novembre, uno dei motivi è anche la sua delusione per l'attuale momento politico del Movimento. Lui e Luigi Di Maio si e

Accordi & Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Per il Movimento al governo meglio Di Maio che Di Battista” : “Di Battista sarebbe stato perfetto per il Movimento di lotta, che è all’opposizione contro la destra e la sinistra. Dopo che il Movimento Cinque Stelle ha preso il 33% e deve governare è meglio Di Maio“. Così Marco Travaglio, direttore de il Fatto Quotidiano, risponde, nel suo intervento settimanale nel talk politico ‘Accordi & DisAccordi’, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, condotto da Andrea Scanzi ...

Di Maio sotto assedio. Battelli chiede un'autocritica - Corrao vuole Di Battista - Lezzi un'assemblea : È il giorno dei rancori e dei sospetti. In Transatlantico alla Camera circolano solo facce scure e occhi bassi. I deputati M5s, senza un capogruppo da settimane, rimuginano su quanto avvenuto in Umbria e sulle responsabilità di una débâcle che porta come cifra il 7,8%. Le parole di Di Maio sull’esperimento fallito fanno infuriare: “Luigi sembra contento di aver perso, così potrà dire ‘ve ...

Alessandro Di Battista - dopo l'Umbria Ignazio Corrao invoca il ritrono : "Lui al posto di Di Maio" : Ignazio Corrao, in collegamento con Gaia Tortora a Omnibus, su La7, riflette sul risultato elettorale pesantissimo per il suo partito, il Movimento 5 stelle, e per il governo giallo-rosso e risponde così ad un tweet della sua collega Barbara Lezzi molto critico nei confronti dei vertici pentastellat

Luigi Di Maio - rivolta dei dissidenti : Alessandro Di Battista e Giulia Grillo assenti a Italia 5 Stelle : "Non so se andrò a Italia 5 Stelle (la festa nazionale in programma sabato e domenica), mi pare difficile". L'ex ministro della Salute, Giulia Grillo non pare essere l'unica. Alla Camera raccontano infatti che altri big potrebbero disertare l'evento: "Non ne possiamo più di queste cose", scandisce u

Crisi Governo - vertice del M5S nella villa di Grillo : presenti Di Maio - Di Battista e Fico : "Matteo Salvini non è più credibile e affidabile. Il 20 saremo al fianco di Conte". È questa la sintesi dell'incontro – a sorpresa – tra i big del movimento cinque stelle che si è tenuto oggi in Toscana. Un pranzo nella villa di Beppe Grillo per fare il punto sulla Crisi di Governo e per dettare la linea nella villa del fondatore del MoVimento. Qui l'incontro tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di ...