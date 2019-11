Cellino su Balotelli | «È nero | vorrebbe schiarirsi ma ha difficoltà»

Le stupidaggini non finiscono mai. Scivolone shock di Cellino su Balotelli : Cosa succede con Balotelli? “Che è nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi però c’ha molte difficoltà”. È iniziata con questa frase, pronunciata sorridendo, una lunga analisi di Massimo Cellino, sulla situazione dell’attaccante. Forse una battuta, quantomeno infelice in questo clima di razzismo crescente fuori e dentro gli stadi italiani, sicuramente uno Scivolone del presidente ...

Brescia - Cellino : “Grosso? Mi avevano detto fosse un mago. Balotelli dà più peso ai social che ai suoi valori” : Un fiume in piena. Senza peli sulla lingua il presidente del Brescia Massimo Cellino che, a margine dell’assemblea della Lega Serie A dedicata alla cessione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024, ha parlato del momento attuale della sua squadra non risparmiando frecciate durissime a Grosso e a Balotelli. “Grosso? Mi avevano detto che era un mago… Sono vecchio di questo mestiere, non mi aspetto più nulla, devo ...

Ieri confronto tra Balotelli e Cellino (ma non si sa bene come siano andate le cose) : Dopo essere stato cacciato dall’allenamento da Grosso perché svogliato, per Mario Balotelli è arrivato anche il confronto con Cellino. Un confronto di cui, però, i quotidiani danno versioni diverse. Un faccia a faccia durato pochi minuti, scrive il Corriere dello Sport, “lontano da orecchi indiscreti”. Una versione differente quella che fornisce il Corriere della Sera, che scrive che invece il presidente “ha strigliato ...

Brescia – Balotelli a colloquio con Cellino : in arrivo una sanzione disciplinare? : Balotelli da Cellino: l’attaccante del Brescia non si allena, in vista una sanzione disciplinare Clima teso in casa Brescia: Mario Balotelli dopo essere stato allontanato ieri da Fabio Grosso durante l’allenamento, è stato oggi a colloquio col presidente Cellino. Un faccia a faccia durato circa dieci minuti, durante il quale SuperMario ha ascoltato senza replicare tutto ciò che il presidente aveva da dirgli. Balotelli, dopo il ...

Balotelli - segnali di distensione con il Brescia : l’attaccante a colloquio con Cellino : La quiete dopo la tempesta. E’ proprio il caso di citare la nota poesia di Giacomo Leopardi per descrivere ciò che sta accadendo a Brescia il giorno dopo il caso che ha visto protagonista Mario Balotelli, allontanato dall’allenamento dal tecnico, Fabio Grosso, a causa di comportamenti non consoni, derivanti dal fastidio dell’attaccante che dalle prove tattiche aveva capito che domenica a Roma sarebbe partito dalla ...