Sci alpino | quando e dove si svolgono le prossime gare? Date | programma | orari e tv | si

(Di domenica 24 novembre 2019) Dopo la tappa finlandese di Levi, la Coppa del Mondo di sci2019/2020 è pronta a fare armi e bagagli e volare dall’altra parte dell’Oceano. Tutto è pronto, infatti, per l’avvio della trasferta nordamericana. Gli uomini saranno di scena a Lake Louise, in Canada, per due prove veloci, una discesa e un supergigante, mentre le donne saranno impegnate a Killington per un gigante e uno slalom. IN TV — La Coppa del Mondo di sci2019/2020 è trasmessa da Eurosport e Rai Sport. In streaming si può seguire su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN. OA Sport seguirà ogni appuntamento con le DIRETTE LIVE scritte.CDM 2019/2020 LAKE LOUISE Sabato 30 novembre ore 20.15 discesa libera maschile Domenica 1 dicembre ore 2015 supergigante maschileCDM 2019/2020 KILLINGTON Sabato 30 novembre ore 15.45 prima manche gigante femminile ore 19.00 seconda ...

