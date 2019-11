Migranti | Lamorgese | a novembre sbarchi tornati nella media

Ocean Viking - sbarcati 213 Migranti a Messina. L'ira di Matteo Salvini : "Conte e Lamorgese - vergogna" : Matteo Salvini annuncia lo sbarco di 213 presunti profughi a Messina "dalla solita nave Ong" e attacca con un durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Porti aperti significano più partenze, più sbarchi, più morti. E più droga e armi nelle mani di scafisti e trafficanti. Ottimo risultato p

Migranti - Lamorgese : “Chiudere i campi in Libia e accelerare i corridoi umanitari” : Il Ministro dell'interno ha spiegato che sul caso Migranti "l'obiettivo è quello di cambiare il memorandum del 2017" con alcuni punti ben definiti "come chiudere gradualmente i campi di detenzione in Libia, accelerare i corridoi umanitari e trasferire la competenza all'Onu". "Con l’accordo di Malta sta cambiando l’orientamento per affrontare il problema. È un problema europeo” ha sottolineato Lamorgese.Continua a leggere

Lamorgese manda un messaggio a Salvini : "Non c'è nessuna emergenza Migranti" : Non è facile tenere il tema della sicurezza lontano dal dibattito politico, resistendo alla tentazione di strumentalizzarlo nella perenne campagna elettorale che vive il nostro paese da oltre un anno. Ma Luciana Lamorgese, da tecnica navigata del ministero dell'Interno - “un'esperienza di 45 anni”,

Luciana Lamorgese cancella Salvini : "Nel 2020 cambiamo i decreti sicurezza - accoglieremo altri 300 Migranti" : Il Viminale cancella ufficialmente Matteo Salvini. La ministra degli Interni Luciana Lamorgese dà il via al superamento dei decreti sicurezza varati dal leader della Lega, suo predecessore: "Ci sono state segnalazioni da parte della Presidenza della Repubblica, io ritengo che bisogna procedere in qu

Migranti - Lamorgese : “Entro inizio del 2020 modifiche ai dl Sicurezza saranno in Cdm” : Entro l’inizio del 2020 le modifiche ai cosiddetti decreti Salvini approderanno sul tavolo del governo. Sulla nuova Legge Sicurezza “ci sono state delle segnalazioni da parte della presidenza della Repubblica – ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a margine di una lectio magistralis di Raffaele Cantone alla Luiss a Roma – bisogna procedere in questi termini e stiamo lavorando su questo. Entro fine anno o ...

Migranti - il governo spinge su redistribuzione e rimpatri. Lamorgese : "Altri Paesi favorevoli all'accordo di Malta" : In audizione al Comitato Schengen, il ministro dell'Interno annuncia l'imminente attivazione di nuovi 300 posti nei centri per i rimpatri. Permessi di protezione umanitaria crollati all'1 per cento dopo il decreto sicurezza.

Migranti : Meloni - ‘anche Lamorgese lanci allarme terrorismo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Rischio infiltrazione terroristi tra i Migranti che sbarcano in Italia. Ora lo dice anche il governo col ministro dell’Interno Lamorgese. Fratelli d’Italia lo denuncia da anni, ci hanno sempre accusato di spargere paura. Avevamo ragione. Adesso blocchiamo l’immigrazione illegale”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo Migranti: ...

Lamorgese : "Libia pronta a rivedere accordo su Migranti" : Il governo di unità nazionale libico guidato da Fayez al Serraj ha accettato, su richiesta del Governo italiano, di rivedere l'accordo con l'Italia, firmato nel 2017 dal Governo Gentiloni. Con il Memorandum l'Italia si impegnò a formare e a fornire mezzi alla sedicente Guardia Costiera Libica oltre a finanziare i "centri d'accoglienza". Si tratta di spese per le quali il Governo italiano non ha mai chiarito realmente quale sia il costo, oltre ...

Migranti - Lamorgese : “Con memorandum Italia-Libia meno partenze e meno morti. Obiettivo è che Onu gestisca i centri” : “Al momento della stipula, la situazione dei flussi migratori era preoccupante. Oggi c’è stata una forte diminuzione, del 97% nel 2019, ma sarebbe comunque sbagliato abbassare la guardia. Sono calate anche le morti nel mare, e sono convinta che il memorandum abbia contribuito a questi dati”. Così Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, nel corso della sua informativa alla Camera sul memorandum Italia-Libia. Secondo la ...

Luciana Lamorgese : "Libia disponibile a rivedere il Memorandum. L'obiettivo è che l'Onu gestisca i centri Migranti" : “La controparte libica ha accolto favorevolmente la proposta italiana e si è dichiarata disponibile a rivedere il testo” del Memorandum di intesa Italia-Libia sulla gestione dei flussi migratori illegali. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di una informativa in aula alla Camera dei deputati.Tra le modifiche che l’Italia chiederà al Memorandum of understanding siglato nel ...

Migranti e Ong : si scrive Lamorgese - si legge Salvini e Minniti : Il primo incontro tra il ministro dell’interno e le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale doveva essere l'inizio di un nuovo percorso sul versante della gestione delle politiche migratorie. In realtà, non è cambiato nulla: dal codice Minniti al decreto sicurezza bis, sino al memorandum con la Libia, non c'è politica che non sia rimasta immutata. Uno schiaffo alla discontinuità, e a chi ci sperava.Continua a leggere

Migranti - scontro Salvini-Lamorgese. Lei : "Non c'è invasione" - lui : "Non conosce i dati" : Matteo Salvini non perde tempo e replica a stretto giro su Facebook alle parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sul fatto che non c’è "nessuna invasione di Migranti" nel nostro Paese ma che anzi, quando mancano due mesi alla fine del 2019, gli sbarchi risultano diminuiti di oltre la metà rispetto all’anno scorso. Migranti, Lamorgese a Salvini: 'Non c’è nessuna ...

Migranti - Lamorgese : “Nessuna invasione”. Salvini : “Sbarchi saliti a ottobre”. Ma aumento era cominciato ad aprile - con lui al Viminale : ” Non siamo di fronte ad alcuna invasione“. E’ netta, Luciana Lamorgese. Intervistata da La Repubblica, il ministro dell’Interno risponde con i dati alla retorica utilizzata da Matteo Salvini, che il 6 ottobre invitava il nuovo inquilino del Viminale a “un confronto in studio. Sono disponibile ad un confronto sui numeri con il ministro Lamorgese – affermava il segretario della Lega quel giorno – ...