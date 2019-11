Maltempo | WWF | Italia in ginocchio | è solo colpa dei cambiamenti climatici?

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) Le piogge intense, fino a 350 millimetri nel savonese, hanno messo di nuovo messo indiverse regioni tra il nord e il sud del Paese. Genova per la terza volta in meno di nove anni è sott’acqua (2011, 2014, 2019): i rii Fegino, Ruscarolo, Valpolcevera sono esondati facendo danni e lasciando detriti e fango al loro passaggio. Per fortuna, a differenza del passato, non ci sono state vittime e questo grazie ad un sistema di allerta, coordinato dal Dipartimento della Protezione civile, che è forse l’unico aspetto positivo in una situazione disastrosa, che evidenzia come il Buon Governo del territorio passi innanzitutto da: lo stop al consumo del suolo nelle aree a più alto rischio idrogeologico e comunque nella fascia dei 150 metri da tutti i corsi d’acqua; la rinaturazione e liberazione delle fasce golenali (laddove possibile) per favorire, in sicurezza, la divagazione delle ...

tuttomaremmacom : La Natura non si ferma... alla prima tregua dal maltempo è ripresa la migrazione delle gru - Oasi WWF Lago di Buran… - francescapapa7 : RT @WWFitalia: A #Fiumicino i pescatori spazzini del #mare, a 'caccia' di #rifiuti di #plastica e reti abbandonate - costanza_croce : RT @WWFitalia: A #Fiumicino i pescatori spazzini del #mare, a 'caccia' di #rifiuti di #plastica e reti abbandonate -