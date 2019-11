Le immagini aeree del pezzo del viadotto "Madonna del Monte " crollato sull'A6 Torino-Savona, ...

Domenica In - frase storta di Gigi D'Alessio fa crollare Mara Venier : pianto disperato - Rai 1 ferma la diretta : Anche Mara Venier si commuove. Anzi, si scioglie in lacrime. È accaduto a Domenica In, su Rai 1, nella puntata di Domenica 24 novembre. Tutta "colpa" dell'incursione di Gigi D'Alessio, intervenuto durante l'intervista di Vanessa Incontrada. Il cantante ha infatti ricordato la madre, Antonietta, che

Beppe Grillo - le voci : azzera Luigi Di Maio sul suo blog? "Presto un post per un nuovo voto su Rousseau" : Commissariamento totale. Si torna all'incontro di sabato, a Roma, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo, col comico che di fatto ha esautorato il capo politico. Di Maio sì confermato nel suo ruolo con tanto di "non rompete i cog***", ma passa la linea del comico: alleanza col Pd in primis. E il commissar

Tu si que vales - la confessione hot di Sabrina Ferilli : “Non ho le mutande e mo’ so’ ca**i vostri”. Maria De Filippi basita : Le mutande di Sabrina Ferilli sono state protagoniste di un siparietto a luci rosse nell’ultima puntata di Tu si que vales. Era appena terminata l’esibizione di una equilibrista e Gerry Scotti ha invitato Rudy Zerbi a cimentarsi con la fettuccina elastica: il produttore musicale ha rifiutato convintamente, mentre Teo Mammucari e la Ferilli hanno accettato senza esitazione la sfida. Al che è intervenuta Maria De Filippi che ha ...

Esonda il fiume Bormida : il drone sullo svincolo della A26 sommerso dall'acqua :

Maltempo - piena del Po : allerta anche a Cremona : Preoccupazione per la piena del Po anche a Cremona: si è riunito il tavolo tecnico in prefettura, al quale era presente il prefetto Vito Danilo Gagliardi, i referenti delle forze di polizia, i sindaci dei comuni rivieraschi e i rappresentanti dei gruppi di protezione civile. Il colmo di piena è previsto tra domani sera e martedì mattina e secondo alla proiezione AIPo dovrebbe raggiungere la soglia di criticità 2. L'articolo Maltempo, piena del ...

Infortunio Pezzella - tegola Fiorentina : il difensore costretto al cambio : Infortunio Pezzella – Si sta giocando la tredicesima giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni nelle partite delle 15. In particolar modo in campo Verona e Fiorentina, momento molto importante per la squadra di Juric che punta la salvezza, stagione altalenante invece per la squadra di Montella chiamata a riscattare la pesante sconfitta contro il Cagliari. Nel frattempo subito una tegola per la Fiorentina, dopo 4 ...

Maltempo in Campania - straripa il fiume Sarno : sos a Castellammare : A causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Dall'alba, per le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di...

Il Segreto Anticipazioni 25 novembre 2019 : Francisca ordina a Mauricio di uccidere Adela e Irene : Francisca è pronta a colpire Severo e Carmelo uccidendo le rispettive mogli, ma ed eseguire l'omicidio dovrà essere Mauricio!

Emilia Romagna Allerta Meteo 25 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha pubblicato la seguente Allerta Meteo, valida dalle 00:00 del 25 Novembre, fino alle 00:00 del 26 Novembre 2019, per Piene Dei Fiumi, Mareggiate, Frane E Piene Dei... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo 25 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Notte Perfetta il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio : nel video è Malena : Da lunedì 25 novembre sarà in rotazione in tutte le radio il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio feat. The Jek, ‘Notte Perfetta’. Nel video, realizzato dal regista Gaetano Morbioli, Malgioglio sarà Malena, il personaggio che Monica Bellucci ha interpretato nel film di Tornatore. “Trovo il video geniale, ringrazio Cristiano Malgioglio per questo omaggio a Malena, solo lui poteva pensare a una cosa così originale e ...

Callejon ucaje ‘na mubbara (partita) scadente; nun ce stette cu ‘a capa e sbagliaje : ‘A VEDETTE ACCUSSÍ Niente ‘a fà, guagliú, me dispiace ma nunn’’o ppozzo annasconnere: ‘o Ciuccio nun po’ cchiù affuzzà (vincere) o – forze – nun sape farelo e cchesto succedette pure ajere a Mmilano addó ‘o Napule s’’a jette a vvedé contr’ê diavule lucale e ss’êtt’ ‘a cuntentà ‘e ‘nu scamuso russimmo (pareggio) p’uno a uno addó ca nujeaute ‘ntribbuna divano ce fóssemo aspettate ‘e vedé ‘na scuatra scennere ‘ncampo cu ‘nu quàteno (scopo) sulo, ...

Frana travolge l'autostrada A6 a Savona - crolla il viadotto [VIDEO] : Vi abbiamo informato poc'anzi del crollo totale del ponte della A6 ad appena un chilometro da Savona. Il viadotto è crollato a seguito di una Frana spaventosa scesa dai monti con...

VIDEO – Milan-Napoli - vista e commentata da Crudeli : dalla disperazione alla gioia per Bonaventura : Milan-Napoli, la telecronaca del rossonero Crudeli Tiziano Crudeli giornalista e storico tifoso del Milan, ha commentato come sempre a diretta Stadio 7Gold, il match del Milan contro il Napoli a San Siro terminato col punteggio di 1-1. Clicca sul player per vedere le immagini. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Esonero Ancelotti – Il messaggio dei tifosi ad Edo De Laurentiis Ritorno Adl – Caso Napoli ai titoli di ...

Guardateci negli occhi - e provate a ignorarci : Non è l′8 marzo e non è una festa. E’ un immenso funerale collettivo, ma non nell’impossibile tentativo di elaborare un lutto, mille lutti (mentre scrivo, il counter gira, e altre donne si aggiungono all’elenco: uccise una ogni tre giorni, finora, dall’inizio dell’anno, mentre una ogni quindici minuti è vittima di violenza).E’ una marcia politica, è una richiesta ineludibile, ...