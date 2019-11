La Vita in Diretta chiude? A rischio Lorella Cuccarini e Alberto Matano

“La Vita in diretta cancellata”. Lorella Cuccarini e Alberto Matano ‘a casa’ : la decisione della Rai : ‘La vita in diretta’ non sta riscuotendo enorme successo, nonostante i conduttori Lorella Cuccarini ed Alberto Matano lavorino costantemente con dedizione e grande professionalità. I risultati raggiunti negli ascolti non sono grandiosi: lo share varia dal 13 al 15% e spesso non si riescono a collezionare nemmeno due milioni di telespettatori. Ma la notizia riportata da ‘Tv Blog’ è davvero clamorosa e per certi versi ...

Rai pronta a cancellare 'La Vita in Diretta' : la clamorosa indiscrezione : A riportare il retroscena è TvBlog, sito specializzato in tematiche televisive. L'ipotesi sarebbe legata alle nuove nomine...

I retroscena di Blogo : Rai - le nomine - il day time - la Vita in diretta e quel Geo perfetto per Rai1 : A breve, come le cronache giornalistiche documentano, ci saranno nuove nomine in Rai. In particolare nel CDA del 28 di novembre dovrebbe esserci un "rimpasto" nelle direzioni di rete e la nomina dei nuovi direttori di genere. Stefano Coletta da Rai3 passerebbe a Rai1 per organizzare il palinsesto della prima rete della prossima primavera e dell'autunno, contemporaneamente verrebbe nominato capo della divisione prime time. A settembre poi, con ...

La Vita in diretta - Cuccarini ironizza su Claudio Lippi : “Sei sveglio?” : Lorella Cuccarini prende in giro Claudio Lippi a La vita in diretta. Lei: “Ci sei?” Claudio Lippi è stato l’ospite d’onore della puntata di oggi de La vita in diretta ed è stato intervistato da Lorella Cuccarini che l’ha presentato come il “Totò Schillaci della televisione italiana” (per il suo sostituire i conduttori nelle varie trasmissioni televisive, ndr). Claudio ha aperto il suo cuore a Lorella ...

Lutto a La Vita in diretta : addio alla storica psicologa Paola Vinciguerra : Una terribile notizia colpisce il mondo della televisione e soprattutto della Rai. La storica psicologa de ‘La vita in diretta’ non c’è più. Paola Vinciguerra, questo il suo nome, è morta a Roma all’età di 68 anni. Ad annunciare il decesso della donna è stata la sua famiglia. I conduttori del programma Lorella Cuccarini ed Alberto Matano hanno immediatamente espresso il loro cordoglio sui social network per la sua scomparsa. La Vinciguerra era ...

LIVE Ravenna-CiVitanova 2-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la Lube soffre - vince - ma perde il primo punto del proprio Campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 23:01 OA SPort vi ringrazia per aver seguito con noile emozioni id questo posticipo della settima giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di giornata. 23:00 La classifica aggiornata vede Civitanova in testa con 23 punti, seguono Modena e Trento con 18 e Perugia con 16, Ravenna rientra in zona play-off all’ottavo posto. 22:58 La ...

LIVE Ravenna-CiVitanova 2-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Vernon manda i suoi al tie-break - la Lube perde il primo punto del suo Campionato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 3-5 Ace di Ter Horst su Leal, questa sera molto impreciso in ricezione. 2-5 Finisce la serie al servizio di Simon. 1-5 Muro a tetto di Leal su Ter Horst, situazione molto complicata per i padroni di casa. 1-4 Anzani approfitta di un imprecisione di Kovacic, Bonitta chiama time-out. 1-3 Sparacchia fuori Vernon da seconda linea. 1-2 Diagonale sontuosa ...

LIVE Ravenna-CiVitanova 1-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : quarto set molto combattuto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 13-13 Si ferma sul nastro la battuta di Ghafour. 12-13 Pipe di Kovar e la Lube passa in vantaggio. 12-12 Bene Ghafour da posto due. 12-11 Parallela vincente di Vernon, non può nulla Bieniek. 11-11 Muro a tetto di Leal su Ter Horst, si torna in parità. 11-9 Sbaglia anche Kovar dai nove metri. 10-9 Cortesia spedisce DIRETTAmente fuori il suo ...

LIVE Ravenna-CiVitanova 1-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa volano al quarto set spinti da un super Vernon! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 6-3 Sbaglia la battuta Leal. 5-3 Parallela interna di Leal, che andava alla velocità della luce. 5-2 Bene Saitta di seconda intenzione. 4-2 Sparacchia fuori Ter Horst dai nove metri. 4-1 Parallela impressionante di Vernon, che adesso è implacabile. 3-1 La Lube si sblocca con una bomba di Leal in posto sei. 3-0 Ancora un servizio vincente, ...

LIVE Ravenna-CiVitanova 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : al via il terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 9-9 Diagonale imprendibile di Ghafour. 9-8 Vernon coglie in contro-tempo la difesa della Lube. 8-8 Stavolta sbaglia Daniele. 8-7 Ace di Lavia su Leal. 7-7 Vernon sfonda il muro da posto quattro. 6-7 Leal risponde con la stessa moneta. 6-6 Ancora Ter Horst da seconda linea, bene Saitta. 5-6 Mani-out di Leal. 5-5 Vernon porta i suoi in parità. 4-5 ...

LIVE Ravenna-CiVitanova 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la formazione di casa combatte - ma la Lube si aggiudica il secondo set 26-24! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 24-26 Ghafour regala il 2-0 ai suoi, il match è salito di LIVEllo. 24-25 Primo tempo affettato di Anzani. 24-24 Ghafour pesta la linea dei tre metri, si va ai vantaggi. 23-24 Bene Lavia, che trova gli ultimi metri del campo. 22-24 Primo tempo imprendibile di Anzani. 22-23 Lavia reagisce e stampa Leal. 21-23 Muro a tetto di Ghafour su Lavia. 21-22 Ace ...