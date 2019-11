Fine vita | ordine dei medici | valuteremo la modifica del Codice

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 23 novembre 2019) Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) "valuterà integrazioni deldeontologico per applicare la sentenza della Corte Costituzionale". Lo ha dichiarato il suo presidente, Filippo Anelli, all'indomani delle motivazioni della sentenza della Consulta in materia di suicidio assistito. Sentenza che Anelli definisce "equilibrata, che tutela gli assistiti dendo confini netti, prevedendo la non punibilità per l'aiuto al suicidio assistito solo in casi particolari". Non punibilità per le sofferenze intollerabili La non punibilità, aggiunge il presidente Fnomceo, è prevista solo per "i soggetti affetti da patologie irreversibili, con sofferenze intollerabili, dipendenti per le funzionili da apparecchiature e nelle condizioni di chiedere coscientemente questa opzione". Rispetto ...

marcocappato : 'un ringraziamento all’associazione Luca Coscioni «per la vicinanza e l’aiuto per poter esaudire il mio desiderio d… - riccardomagi : La Corte costituzionale si è pronunciata sul caso #DjFabo stabilendo i casi in cui l’aiuto al suicidio non è punibi… - repubblica : Oggi su Rep: ???? La svolta sul fine vita. “Ecco quando l’aiuto al suicidio non è reato” [di LIANA MILELLA] -